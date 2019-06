Wahnsinn im Kerker: "Lucia di Lammermoor" in Regensburg

Gut, dass der Regensburger Intendant Jens Neundorff von Enzberg kürzlich in Mexiko war, als Jury-Mitglied bei einem Nachwuchswettbewerb für Tenöre. Dort entdeckte er Cesar Delgado und lud ihn prompt an die Donau ein. Und so stand der Sänger, der bisher nur wenig Erfahrung in New Orleans und im abgelegenen New Hampshire hat, gestern Abend als eifersüchtiger Edgardo Ravenswood in einer Hauptrolle auf der Bühne des Regensburger Theaters, schweißüberströmt, aber glücklich. Tatsächlich hatte er alles gegeben, sein mittelamerikanisches Temperament unter Beweis gestellt, noch etwas schüchtern, aber voller Energie. Natürlich kann er mit seiner frischen, jungen und kraftvollen Stimme noch nicht sorgsam haushalten, er ist verschwenderisch, auch mal unvorsichtig, aber eben herrlich authentisch, ehrlich und so aufgewühlt, dass er alle mitriss.

Keine Halsschmerzen, sondern Leidenschaft

Die rumänische Sopranistin Diana Tugui hatte die Titelrolle übernommen und durfte am Ende die Ovationen des Publikums entgegennehmen, dabei hatte sie gar nicht sonderlich divenhaft gespielt, sondern mit berührender Intensität eine Frau dargestellt, die eine Gefangene ihrer Verhältnisse ist und daran zerbricht. So wurde dieser Belcanto-Abend tatsächlich ein Sängerfest, so berauschend, dass sich eine junge, offenbar noch ziemlich unerfahrene, aber begeisterte Zuschauerin fragte, warum die sich auf der Bühne da keine Halsschmerzen holten. Weil sie offenbar alle mit Leidenschaft dabei und entschlossen waren, Donizettis Oper zum Strahlen zu bringen.