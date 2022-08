Wahlkampf bizarr: Darum ließ Bolsonaro Herz-Reliquie einfliegen

Die Idee soll von einem fanatischen Anhänger des rechtsextremen brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro (67) stammen: Der Krebsarzt und Monarchist Nise Yamaguchi (63), der gegen Corona das Malaria-Mittel Chloroquin empfohlen hatte, regte eine ganz besondere "Herz-Transplantation" an, um dem in Umfragen zurückliegenden und sehr umstrittenen Politiker für die Wahl am 2. Oktober wieder populistischen Wind unter den Flügeln zu verschaffen. Das im spanischen Porto aufbewahrte und augenscheinlich bestens konservierte Herz des ersten brasilianischen Kaisers Pedro I. (1798 – 1834) soll zum 200. Jahrestag der Unabhängigkeit für ein paar Tage im Itamaraty-Palast in der Hauptstadt Brasilia ausgestellt werden.

Den Transport der weltlichen Reliquie übernahm standesgemäß die Luftwaffe. Bei Portugals Linken, und nicht nur dort, sorgte die Aktion für erhebliches Aufsehen. Kritiker nannten die Propaganda-Nummer "nekrophil", legten also eine Leichenschändung nahe. Restauratoren fürchteten um den Zustand der Pretiose. Intellektuelle verwiesen darauf, dass mit der Präsentation des ganz besonderen Herzens Brasiliens Geschichte als Sache der "Eliten und der Oberschicht" missverstanden werde. "Thronfolger" und "kaiserlicher Prinz" Luiz Philippe de Orléans e Braganca dagegen fand die "Ausleihe" prima, schließlich sitzt er für Bolsonaros Partei im Parlament.

Herz überquerte schon drei Mal Atlantik

Obwohl Brasilien seit dem 15. November 1889 eine Republik ist, schmücken sich die Machthaber offenbar immer noch gern mit der Erinnerung an monarchischen Zeiten. Schon der brasilianische General und Diktator Emilio Garrastazú Médici ließ 1971 die Gebeine von Pedro I. ins Land holen, um für "gute Stimmung" zu sorgen. Jetzt soll das Herz des unvergessenen Kaisers ebenfalls Begeisterung für die sehr rechte Gesinnung von Bolsonaro wecken, einem erklärten Kumpel und Fan von Donald Trump. Bisher hat das in Formalin eingelegte Pump-Organ das portugiesische Porto noch nie verlassen, allerdings, wie die Zeitung "La Vanguardia" nicht vergisst zu erwähnen, den Atlantik bereits drei Mal überquert, und zwar zu Lebzeiten von Pedro I.

Skurril ist die Angelegenheit auch deshalb, weil in Brasilien offiziell gar keine großen Feiern zum runden Unabhängigkeitsjubiläum geplant sind und eine Militärparade abgesagt wurde, weil Proteste von Bolsonaro-Gegnern befürchtet wurden. Der Amtsinhaber liegt in Umfragen momentan deutlich hinter seinem linken Herausforderer und Vorgänger Luiz Inácio Lula da Silva zurück.

Fünffach verschlossene Truhe

Geschichtspolitisch ist der Umgang mit dem Herz von Pedro I. einigermaßen vertrackt: Der portugiesische Hof flüchtete einst von Lissabon nach Brasilien, um Napoleons Zugriff zu entgehen. Nach dessen Sturz und der Rückkehr des Königs in sein Heimatland verblieb Bruder Pedro I. als Statthalter in Brasilien, wo er prompt an der Loslösung von Portugal arbeitete.

Am 7. September 1822 wurde am Ufer des Ipiranga in São Paulo die entsprechende Erklärung unterschrieben, weshalb es dort heute den "Unabhängigkeitspark" gibt. Gleichwohl verfügte Kaiser Pedro, dass sein Herz nach seinem Tod in Porto aufbewahrt werden sollte, in einer fünffach verschlossenen Truhe. Bilder des bleichen Organs im Glasbehälter sind im Netz verfügbar.

Eva Peróns einbalsamierte Leiche ging auch auf Reisen

In Südamerikas Medien wird daran erinnert, dass dort der Glaube an die Wunderkraft von Reliquien auch bei Politikern nach wie vor stark entwickelt ist. Der einbalsamierte Leichnam von Eva Perón war einst heimlich von Argentinien nach Mailand ausgeflogen worden, später nach Madrid befördert und 1974 wieder nach Buenos Aires gebracht worden. Erst 1976, 24 Jahre nach ihrem Tod, konnte Peróns sterbliche Hülle bestattet werden. Das Grab ist ein Pilgerziel geworden.

Der einstige Präsident von Ecuador, Gabriel García Moreno, wurde am 6. August 1875, dem Tag seiner dritten Amtseinführung, Opfer eines Attentats. Er hatte jedoch verfügt, seine Leiche einigermaßen "lebendig" aussehen zu lassen und während des Requiems auf einen Thron zu setzen, so dass er mit bizarr aufgeklapptem Mund quasi seinem eigenen Staatsbegräbnis beiwohnte, was offenbar keineswegs alle Anwesenden absurd fanden.