Wahlen zum EKD-Rat: Westfälin Kurschus gilt als Favoritin

Die westfälische Präses Annette Kurschus ist als einzige Kandidatin im ersten Wahlgang in den Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) gewählt worden. Die Theologin, die als eine der Favoritinnen für den Ratsvorsitz gilt, erhielt 108 Stimmen.

Rat der EKD: 14 Mitglieder müssen gewählt werden

Synode und Kirchenkonferenz der EKD müssen insgesamt 14 Plätze in dem evangelischen Leitungsgremium besetzen. Bei vergangenen Ratswahlen wurden in der Regel diejenigen leitenden Geistlichen, die im ersten Wahlgang erfolgreich waren, am Tag danach auch in das Amt des Ratsvorsitzenden der EKD gewählt.

Die Hamburger Bischöfin Kirsten Fehrs, der ebenfalls Ambitionen auf den Ratsvorsitz nachgesagt werden, erhielt im zweiten Wahlgang 116 von 148 Stimmen der digital tagenden EKD-Synode und somit die notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit.

Mehrere Wahlgänge nötig

Der Rat der EKD hat 15 Mitglieder. Qua Amt gehört die Präses der EKD-Synode, Anna-Nicole Heinrich, dem Gremium an, das die Vielfalt der Protestanten in Deutschland repräsentieren soll, über aktuelle Herausforderungen für Kirche und Gesellschaft berät und sich öffentlich zu Wort meldet. Die 25-jährige Regensburgerin Heinrich ist die bislang jüngste Vorsitzende der EKD-Synode.

Es sind mehrere Wahlgänge nötig, bis alle Plätze im Rat besetzt sind. Insgesamt 22 Kandidatinnen und Kandidaten bewerben sich um einen Sitz. Gewählt ist, wer mindestens zwei Drittel der Stimmen erhält. Wahlberechtigt sind die 128 Mitglieder der EKD-Synode und die Vertreter der 20 Landeskirchen in der Kirchenkonferenz.

Heinrich Bedford-Strohm tritt nicht erneut an

Am Mittwoch soll auf der EKD-Synode über den Ratsvorsitz entschieden werden. Der bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm hat nicht erneut für das Leitungsgremium kandidiert.