Wagner unter freiem Himmel: Festspielnacht am Goldbergsee

Stolzings Preislied, Isoldes Liebestod oder die Ouvertüre der Meistersinger: Was man kennt und gerne hört, das steht auf dem Programm der Taff-Festspielnacht, die am Sonntag vor einer besonderen Kulisse stattfinden wird. Und zwar am Goldbergsee im Landkreis Kulmbach. Der Ort hat Tradition. Schon früher fanden hier Serenaden statt. Nach langer Pause gibt es nun eine Neuauflage.

Festspielnacht in entspannter Atmosphäre

Die Idee der Festspielnacht ist es, Wagner in einem anderen Kontext aufzuführen. "Auch insofern, dass das nicht so bierernst wird. Wir haben ein Best-of Richard Wagner Programm zusammengestellt", so Regina Ehm-Klier. Sie ist die 2. Vorsitzende des Vereins "Taff", der die Festspielnacht organisiert hat. Entstanden ist das Programm während des Lockdowns. Nach einem Jahr ohne Festspiele soll Wagner nicht nur im Bayreuther Festspielhaus, sondern auch in einer entspannten Atmosphäre erlebbar werden.

Wagner mit Drei-Gänge-Menü unter freiem Himmel

Bühne und Tische stehen auf der Wiese unter freiem Himmel. Serviert wird ein Drei-Gänge-Menü. Dazu sind Wagnerklänge auf höchstem Niveau zu hören. 45 Mitglieder des Festspielorchesters und Solisten aus dem Festspielhaus werden auftreten. Auch dank der Unterstützung der wieder genesenen Festspielleiterin Katharina Wagner.

Zum Artikel: Katharina Wagner kündigt Reformen bei Bayreuther Festspielen an

Auch sei das Honorar, das die Solisten wie etwa Klaus Florian Vogt oder Sopranistin Daniela Köhler verlangen, weit unter den üblichen Sätzen, so die 2. Vereinsvorsitzende im BR24-Gespräch. "Anders hätten wir das auch nicht stemmen können. Aufgrund der Corona-Bestimmungen ist es eine exklusive Veranstaltung geworden mit weniger Plätzen an weit auseinander stehenden Tischen", so Ehm-Klier.

"Der Bär steppt" am Goldbergsee

Die musikalische Leitung hat Daniel Geiss. Regie führt José Cortes, ein junger Regisseur aus Berlin. Er wird das Best-of Richard Wagner in eine neue Geschichte verpacken. Auch ein Bär wird auf der Bühne zu sehen sein. "Mehr darf ich aber noch nicht verraten, aber so viel ist klar: Der Bär steppt und es darf gelacht werden", sagt Regina Ehm-Klier.

Restkarten sind noch erhältlich. Und auch im kommenden Jahr soll es wieder eine Festspielnacht am Goldbergsee geben. Dann mit einem erweiterten Konzept und "hoffentlich weniger Corona-Beschränkungen", so Ehm-Klier. Am Montag wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei den Bayreuther Festspielen erwartet.