Wagner-Pilger auf Entzug: So wird die Bayreuth-Saison ohne Oper

Zu einem einsamen, wilden Felsengebirge, dem Schauplatz des 3. Aufzugs von Wagners "Walküre", wird der "Grüne Hügel" in Bayreuth wohl auch in diesem Sommer nicht verdorren, obwohl die Festspiele ausfallen und die begehrten Eintrittskarten allesamt storniert wurden. Während in Salzburg bis zu 1000 Zuschauer ins dortige Große Festspielhaus strömen sollen, sagte Bayreuth die Saison bereits Ende März komplett ab, auch deshalb, weil ein neuer, vierteiliger "Ring des Nibelungen" geplant war – und zwar mit einem vergleichsweise jungen, unerfahrenen Team: Die Regie soll der erst 31-jährige Österreicher Valentin Schwarz übernehmen, als Dirigent ist der noch wenig bekannte Finne Pietari Inkinen (40) vorgesehen. Die Proben dafür hätten bereits im April beginnen müssen, undenkbar, bei den eingeschränkten Reisemöglichkeiten. Die Premiere ist jetzt für das Jahr 2022 angepeilt.

"Keine andere Entscheidung möglich"

Und die Abstände im Bayreuther Festspielhaus einzuhalten, ist auch nicht so einfach. Der neue Verwaltungsratschef Georg von Waldenfels: "Das ist nicht nur ein Problem für die Zuschauer, sondern vor allem für das Orchester. Das Orchester sitzt ja in dem Graben, den es in Bayreuth gibt, ganz eng beieinander. Wir alle hätten gern einen Festspielsommer in Bayreuth gehabt, aber nachdem, was wir wussten, als die Entscheidungen anstanden, war keine andere Entscheidung möglich."