Wagner on the rocks: "Siegfried" bei Bayreuther Festspielen

Wenn es darum geht, den märchenhaft angelegten "Siegfried" flott und schräg zu inszenieren, zeigt Valentin Schwarz sein Talent. Handwerklich ist vieles gelungen, manches plausibel, anderes absurd, aber bildstark. Wieder anderes albern und ärgerlich: Warum wedelt Mime mit Softporno-Postern, um Siegfried für die Frauenwelt zu begeistern? Der Mann sehnt sich doch in erster Linie nach seiner Mutter! Und die erste Frau, die er dann tatsächlich kennenlernt, nämlich Brünnhilde, lehrt ihn nicht nicht etwa Sexualität, sondern das Fürchten. So platt und postmodern, wie dieser "Siegfried" durch die Villenlandschaft schlurft, ist er halt nicht, sondern ein Held, dem doch zeitweise zugetraut wird, die Welt vor dem Untergang zu bewahren.

Vermutlich wird die Weltherrschaft langweilen

Valentin Schwarz allerdings hält Rettung von der ersten Minute des "Rings" an für ausgeschlossen, weshalb diese Revue der Hoffnungslosigkeit über derart viele Stunden sehr an "Spannkraft" verliert. Allerdings ist es folgerichtig, dass Hagen den begehrten titelgebenden Ring schon im "Siegfried" an sich reißt - und damit das Symbol unvorstellbarer Macht. Er wirkt allerdings nicht so, dass ihm was Diabolisches einfällt. Vermutlich wird er sich mit der Waffe - es handelt sich um einen Schlagring - zur Strafe schrecklich langweilen.

Allmählich nerven die Sitzgruppen in der Ausstattung von Andrea Cozzi, auch die knisternden Kamine, die Panoramafenster und Showtreppen. Das Ganze wirkt wie eine Aufführung in den Kulissen einer abgedrehten Daily Soap, ist aber deshalb keineswegs von satirischer Wucht, sondern optisch recht fad. Der Fimmel, das Dreieck, die Pyramide, also das Symbol der Freimaurer, zum Statussymbol der Götter-Elite zu machen, erschließt sich wie vieles andere überhaupt nicht. Für all das gab es ein erbittertes Buhgewitter, allerdings wird Valentin Schwarz sich erst am Ende der "Götterdämmerung" dem Urteil des Publikums stellen. Gnädig dürfte es nicht ausfallen.

Dirigent Cornelius Meister steigert sich von Abend zu Abend. Im "Rheingold" war er noch recht vorsichtig und tastete sich an die richtige Balance heran, in der "Walküre" wagte er schon mehr Emotion und im "Siegfried" sparte er wirklich nicht an Durchschlagskraft. Hier wäre (noch) mehr musikalischer Humor denkbar gewesen, aber auch so war es durchaus kurzweilig und bemerkenswert leichtfüßig.

Britin: Deutsche sollten Wagner nicht so ernst nehmen

Die Sänger wurden durchweg bejubelt, alle voran Andreas Schager in der Titelrolle: Er bewies athletisches Durchhaltevermögen und eine selten zu erlebende Bewegungsfreude. Tomasz Konieczny als Wotan war nach seinem Sturz in der "Walküre" wieder fit, Olafur Sigurdarson als Gegenspieler Alberich wirkte etwas gehemmt in seiner wilden Rachefantasie. Arnold Bezuyen als Mime geriet immer wieder ins sehr scharfkantige, wohl ironisch gemeinte Kreischen. Die fulminante Daniela Köhler als Brünnhilde gab leider nur ein Gastspiel: In der "Götterdämmerung" ist wie in der "Walküre" wieder Irene Théorin in dieser Rolle zu erleben, die deutlich metallischer und schärfer klingt, aber auch sehr viel mehr Text zu singen hat. Abermals durfte sich Okka von Damerau als Erda über begeisterten Applaus freuen, der wohl ihrem sehr authentischen Ausdruck ganz ohne Firlefanz galt.

Insgesamt ein "Siegfried", der für angeregte Pausengespräche sorgte - und eine Empfehlung einer britischen Besucherin, die Deutschen sollten doch ihren Wagner nicht immer ganz so ernst nehmen. Verständlich sei er doch sowieso nicht.

Wieder am 13. und 28. August 2022 bei den Bayreuther Festspielen, weitere Aufführungen in den nächsten Spielzeiten.