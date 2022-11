"Wagner" gegen "Mozart": Duell der Söldnertruppen in der Ukraine

Anfangs habe er mit dem Firmennamen "Mozart" ja etwas gehadert, so der pensionierte US-Oberst Andy Milburn im vergangenen August in einem Interview mit dem britischen "Guardian". Doch inzwischen sei die Marke gut eingeführt und es gebe folglich keinen Grund, das Sicherheitsunternehmen umzubenennen. "The Mozart Group" soll dreißig bis vierzig westliche Militärausbilder aus den USA, Großbritannien, Irland und anderen Ländern umfassen. Sie alle trainieren angeblich ukrainische Soldaten für den Fronteinsatz. Aktuell sollen sich "Mozart"-Einsatzkräfte und die Soldaten der russischen Privatarmee "Wagner" in Artemiwsk im Donbass direkt gegenüberstehen, heißt es in Telegram-Blogs, die sich über das "Komponisten-Duell" entsprechend ironisch auslassen.

"Was wir tun, ist ein bisschen anders"

Die Namensgebung "Mozart" nahm natürlich direkt Bezug auf die rechtsextreme "Gruppe Wagner", gleichwohl sagte Milburn, der in seiner aktiven Zeit bis 2019 in Spezialkommandos im Nahen Osten tätig war, er sehe sich und seine Leute als "Kampf-Multiplikatoren": "Wir sind kein Gegenstück zur Wagner-Gruppe; was wir tun, ist ein bisschen anders." So dürften sich "Mozart"-Mitarbeiter nicht direkt an den Kämpfen beteiligen. Sie beschränkten sich auf "humanitäre Hilfe" und die Ausbildung. Ukrainische Soldaten erhalten der Selbstdarstellung der Gruppe zufolge fünf- oder zehntägige Crashkurse in "grundlegender Waffenhandhabung, Treffsicherheit, Feuer-, Manöver- und Schlachtfeldtaktiken", die idealerweise sechs Monate Zeit in Anspruch nehmen würden. Die Kommunikation erfolge über Dolmetscher.

"Wir sind eine kleine Organisation, aber wir wachsen, und wenn Sie mit den ukrainischen Soldaten sprechen, die wir ausgebildet haben, werden sie alle bestätigen, dass sie unsere Freunde geworden sind", so Milburn in einem Interview mit einem ukrainischen Portal. Er sei kein Experte für die "Wagnerianer", so der Ex-Oberst, bezweifle aber deren Erfolge in Afrika: "Wenn man das alles in einem Komplex betrachtet, wird klar, dass die Wagner-Gruppe ganz schlimme Sachen macht und ehrlich gesagt immer einen schweren Stand mit Söldnern hatte. Dort basiert der ganze Ruf auf Grausamkeit, aber ihre Soldaten hatten nie den Ruf echter Krieger."

"Ich hielt mich für einen Arier"

Während die "Mozart"-Gruppe sich also nicht zuletzt mit satirischer Absicht ihren Namen gab, gelten die Gründer der "Wagner"-Einheiten als notorische Rechtsextreme, allen voran der vielfach mit "Tapferkeitsorden" ausgezeichnete "Geschäftsmann" Dmitri Utkin (52), der aus seiner NS-Bewunderung zumindest früher keinen Hehl machte und seine Uniform mit SS-Runen geschmückt haben soll.

Nicht von ungefähr wählte er den Kampfnamen "Wagner", galt der gleichnamige Komponist und Antisemit doch als Hitlers Lieblingskünstler: "Ich habe mich für den deutschen Namen entschieden. Ich hielt mich für einen Arier", so ein Ausspruch, der von Utkin kolportiert wird. Später benannte sich das gesamte Söldner-Unternehmen nach dem Tondichter von "Lohengrin" und "Götterdämmerung". Im Einsatzgebiet im afrikanischen Mali hängen sogar Porträts des Komponisten als Werbung und Solidaritätszeichen an den Zäunen.

Aufklärer Mozart gegen Romantiker Wagner

Inzwischen tingelt Utkin, offiziell Manager einer Restaurant-Kette, als Oberstleutnant der Reserve mit Firmen-Boss Jewgeni Prigoschin durch russische Gefängnisse, um personellen Nachschub für die "Gruppe Wagner" zu rekrutieren. Dabei stehen "Blut und Ehre" ganz oben auf der Liste der angepriesenen "Werte". Die Söldner sind für ihre Rücksichtslosigkeit und teils exzessiven Gewalttaten berüchtigt. Die Hinrichtung eines Deserteurs mit einem Vorschlaghammer vor laufender Kamera sorgte in Russland kürzlich für jede Menge Schlagzeilen. Vor dem Zugriff von Behörden ist die "Gruppe Wagner" jedoch offensichtlich geschützt: Prigoschin soll im Kreml ein- und ausgehen und wurde zum Vertrauten von Präsident Putin persönlich.

Die bizarre "Markenführung" der beiden Söldnertruppen wirft ein äußerst befremdliches Licht auf zwei deutschsprachige Komponisten, deren Kunstverständnis heute nicht wenige Musikfans für "unvereinbar" miteinander halten. Mozart gilt als Vorkämpfer der Aufklärung, setzte auf kühle Vernunft und sympathisierte mit den Freimaurern. Wagner war dagegen einer der profiliertesten Romantiker, begeisterte sich für das Mittelalter und seine Mythen, predigte "Erlösung" und Opferbereitschaft und verherrlichte nicht nur in seinen "Meistersingern von Nürnberg" die "deutsche Kunst", die er als Gegenstück zum "welschen Dunst mit welschem Tand" sah. Damit wandte er sich erklärtermaßen gegen die weltläufige, rational geprägte französische und britische Lebensart und arbeitete wohl auch seinen unerwarteten Misserfolg in Paris auf.

Wagner schätzte Mozart außerordentlich

Tatsächlich zeigt sich das Publikum von Mozart und Wagner im Klassikbetrieb selten deckungsgleich, wie schon ein flüchtiger Blick auf die Stammgäste in Salzburg und Bayreuth beweist. Selbst die bevorzugten Getränke unterscheiden sich: An der Salzach Champagner, auf dem Grünen Hügel in Bayreuth fränkisches Bier, ein Kennzeichen der dahinterstehenden Mentalität. Dabei rühmte Wagner seinen Vorgänger Mozart als "größtes und göttlichstes Genie", attestierte ihm "Bescheidenheit bis zur Verschämtheit" und lobte: "Eine rührendere und erhebendere Erscheinung hat keine Kunstgeschichte aufzuweisen." Selbst, dass Mozart italienische Textbücher vertonte, entschuldigte Wagner mit den damals vorherrschenden Gewohnheiten.

Bekanntlich wird Richard Wagners Musik nach wie vor in Film und Fernsehen gern zur Untermalung martialischer Szenen eingesetzt, wobei der "Walkürenritt" in Francis Ford Coppolas Vietnam-Drama "Apokalypse Now" (1979) bis heute Kultstatus hat: Eine amerikanische Helikopter-Einheit verwüstet zu den kriegerischen Klängen ein Küstendorf, wobei die Musik inhaltlich durchaus passt: Die Walküren tragen bei Wagner die besonders Tapferen unter den Gefallenen vom Schlachtfeld in den germanischen Götterhimmel, keinen Gedanken auf das vorhergehende Gemetzel verschwendend.