Wagner-Festspiele: Stephen Gould, der Ironman von Bayreuth

Darum genießt Stephen Gould die sogenannte "Werkstatt Bayreuth", wo man nach Herzenslust lernen kann und muss -von den Regisseuren, den Coaches, Korrepetitoren, den anderen Sängern. Inzwischen hat der Amerikaner Stephen Gould nicht nur astreines Deutsch gelernt, sondern liebt es, sich in Wortstudien zu vertiefen. Skurrile Wagner-Worte wie "Gauch", "freislich", "Klinze" oder "Harst" findet er zum Schmunzeln komisch, gleichzeitig bewundert Gould die besondere Kreativität von Wagner.

Nicht von der Regie instrumentalisieren lassen

Dass Wagner in der Konzeption seiner Opern nie mit Turnvater Jahn konkurrieren wollte, das kommt Stephen Gould sehr entgegen. Sicher, in jungen Jahren ist Gould sogar als "Phantom der Oper" über die Musical-Bühne gewirbelt, aber jetzt geht das nicht mehr. Und da spricht Gould dann auch Tacheles mit den Regisseuren und Regisseurinnen: Stephen Gould ist nicht der Typ Sänger, der sich von der Regie instrumentalisieren lässt. Singen und gleichzeitig waghalsig im Schnürboden herumklettern oder sich, als wäre man aus Gummi, in eine Yogaposition verbiegen, das kommt nicht infrage. Für Gould steckt darin kein Mehrwert, der irgendein psychologisches Problem des Opernhelden verdeutlichen könnte.

Die Crux des Menschseins, das Zaudern, der Kampf um Liebe und das ganze Straucheln zwischen den Gegenpolen, all das steckt schon zuhauf drin in Wagners Musik. Er, mit dem Beruf des Sängers und der Berufung des Künstlers, trägt all das dann "nur" singend und sprechend vor. Folglich ist das Maximum an Sportlichkeit für Stephen Gould erreicht, wenn er gelegentlich in der Rolle des Siegfried in Wagners "Siegfried" aus dem "Ring" mit hastenden Schritten das Waldvögelchen verfolgen muss. Oder als Tannhäuser knapp 1.300 Kilometer zu Fuß nach Rom pilgert.

Stephen Gould - Auf dem Höhepunkt der Karriere

Konditionell und stimmlich befindet sich Stephen Gould offenbar auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Er muss über unerschöpfliche Kraftreserven verfügen. Sonst hätte der stets umsichtig mit seiner Energie haushaltende Amerikaner die Rollen sicher nicht angenommen. Wie auch immer er die ganzen Liebesabenteuer, Kämpfe und Ehrentode in insgesamt gut 15 Stunden Musik (pro Zyklus!) meistern wird, das bleibt abzuwarten. Garantiert geht Stephen Gould mit seinem diesjährigen Helden-Tripel als "Iron Man von Bayreuth" in die Geschichte der Festspiele ein.