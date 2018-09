"Wackersdorf": Film-Plädoyer für politischen Widerstand

Der Landkreis Schwandorf in der Oberpfalz Anfang der 80er-Jahre. Die wirtschaftliche Lage ist prekär, Geschäfte müssen schließen, die Arbeitslosenzahlen steigen. Besserung ist nicht in Sicht. Die Bevölkerung erwartet Unterstützung seitens der Politik. Aber die Volksvertreter sind machtlos und haben nicht mehr zu bieten als Durchhalteparolen: "Liebe Kameraden, liebe Freunde und Genossen. Ein Strukturwandel ist unvermeidlich."

Die Stimmung kippt und SPD-Landrat Hans Schuierer ist zunehmend ratlos. Wie ein Geschenk Gottes erscheint ihm deswegen der unerwartete Besuch des bayerischen CSU-Umweltministers. Die Staatsregierung plant ein Großprojekt in der Region, das auf einen Schlag 3.000 Arbeitsplätze schaffen soll: Eine nukleare Wiederaufarbeitungsanlage am Ortsrand von Wackersdorf. Die Rede ist von einer "sauberen, einer effizienten, einfach einer zeitgemäßen Hochtechnologie". Und ganz konkret soll das heißen, wie im Film zu erfahren ist: "Diese wunderbare Oberpfälzer Landschaft bleibt unberührt. Also weitgehend unberührt."

Was in den Folgejahren passiert, ist ein Stück Zeitgeschichte – und der Name Wackersdorf wird zum Synonym für zivilen Widerstand: Weit über die bayerischen Landesgrenzen hinaus regt sich der Protest gegen den Bau der Anlage, die Region wird zum Pilgerort für Umweltschützer, christliche und linke Gruppierungen, besorgte Eltern und vor allem von Atomgegnern. Denn das, was die Großkopferten aus München weit weg von der Landeshauptstadt in der Oberpfalz errichten wollen, ist natürlich nicht so unbedenklich und glorreich wie angekündigt.