"Wachstum der Persönlichkeit": Putin-Gemälde doppelt so groß

Das ist an sich auch schon in gewisser Weise eine Pop Art-Performance: Wenn Russland "wächst", soll auch Putin nicht so "klein" bleiben, wie er einstmals war, meint der geschäftstüchtige Künstler Alexej Sergienko (53). Er kopierte daher ein sehr bekanntes Werk, dass Putin vor einem Gänseblümchen-Feld beim Kuscheln mit einem Bernhardiner-Welpen zeigt, im doppelt so großen Maßstab auf jetzt zwei mal zwei Meter. Jetzt sei die Abbildung wieder "im Einklang" mit Putins gewachsener Bedeutung auf der "Persönlichkeitsskala", so der in St. Petersburg geborene und zeitweise in Kasan lebende Maler gegenüber der russischen Nachrichtenagentur RIA Nowosti. Schließlich habe Putin in den letzten zehn Jahren für diverse "Erweiterungen" des Landes gesorgt.

"Held menschlicher Geschichten"

Sergienko orientiert sich an der amerikanisch geprägten, gesellschaftskritischen Pop Art und ist auch als Performancekünstler bekannt. Die Gänseblümchen sind sein Markenzeichen, 2012 beklebte er einen BMW mit Abbildungen der unscheinbaren Mini-Staude. Putin stellt der Maler nach eigenen Worten als "Helden simpler menschlicher Geschichten" dar, wahlweise mit Hund, im Kreise der Familie, Fahrrad fahrend oder ein Kalb fütternd. Auch mit einer Träne im Auge nach einem Wahlsieg war der Präsident schon abgebildet.

Sein ursprüngliches Porträt Putins betitelt Alexej Sergienko auf seiner Homepage als "Der sanftmütigste Mensch". Es handle sich um eine Studie von Putin "als ikonischem Abbild der modernen russischen Realität". In der Abbildung seien "Emotionalität und Tugend" vorherrschend: "Nachdem er den größten Teil der Informationsmedien mit sich selbst ausgefüllt hat, ist dieser Politiker tatsächlich zu einem Haushaltsgegenstand geworden und zu einem festen Bestandteil der aktuellen russischen Kultur geworden", so der Maler. Für die mitschwingende Ironie haben russische Institutionen offenbar keinen Sinn: Sergienkos Pop Art hängt auch im Parlamentsgebäude. Duma-Präsident Wjatescheslaw Wolodin empfängt sogar Gäste unter der skurrilen "Putin mit Welpen"-Ansicht.

"Lächelndes und leuchtendes Gesicht"

Früher hätten Künstler üblicherweise die Mächtigen porträtiert, heute erledigten das eher PR-Mitarbeiter. Sergienko, der sich selbst als "Künstler, Yogi und Geschäftsmann" bezeichnet, will diesbezüglich wieder zurück in die Vergangenheit: "Der Mangel an Freundlichkeit in unserem Land hat mich zu einer solchen Kollektion inspiriert. Warum sehen wir beim Betreten eines Beamtenbüros oft ein ernstes und etwas düsteres Porträt von Putin? Es wird viel angenehmer sein, sein lächelndes und leuchtendes Gesicht zu sehen, das im Moment eines freudigen Ereignisses festgehalten wird!"

Am 70. Geburtstag von Putin, dem 7. Oktober, soll in Sergienkos Atelier in St. Petersburg ein Happening mit der Präsentation des vergrößerten "Putin" stattfinden.

"Wir haben Menschen der Tat vor uns"

Auch mit dem in Russland aus westlicher Perspektive sehr rückständigen Männlichkeitsbild hat sich der Künstler schon mehrfach auseinandergesetzt. So porträtierte er Superhelden wie James Bond, Kung-Fu-Kämpfer und Sylvester Stallone als "Rambo". Vor dem Hintergrund moderner metrosexueller Trends repräsentierten die Werke "männliche Dominanz", erläutert Sergienko auf seiner Website: "Solche Typen weinen nicht und dienen Jungen als Vorbild. Wir haben Menschen der Tat vor uns. Sie nehmen am Spiel 'Wer ist cooler' teil und zeigen 'Machismus' als eine ihrer wichtigsten Verhaltens- oder visuellen Eigenschaften." Manche bewiesen ihre Männlichkeit körperlich, indem sie Muskeln präsentierten. Andere setzten auf "säbelrasselnde Waffen – von spartanischen Speeren über Pistolen diverser Bonds bis hin zu einer Rimbaud-Maschinenpistole". Andere nutzten ihren Körper als Waffe und besiegten Schurken mit Kampfkünsten.

Putin gehört aus Sicht von Sergienko offenbar als "Sanftmütiger" nicht dazu.