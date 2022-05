Wachsreicher Offenbach: "Prinzessin von Trapezunt" in Weimar

Unterhaltsam ist der knapp dreistündige Offenbach-Abend auf jeden Fall - so mitreißend, dass das Publikum am Ende ausgelassen jubelte. Wenn überhaupt etwas gegen die Inszenierung sprach, dann war es die schiere Ideenfülle der Regisseurin. Sie und ihr Team schäumten förmlich über, wie ein Glas schnell eingegossener Champagner. Das war nach der Pause einigermaßen temporeich, vor der Pause jedoch hier und da arg zeitraubend. Bis die Jahrmarktstruppe unter dem Denkmal von "Nietzsche und seiner Schwester" endlich das DNT per Losentscheid gewonnen und bezogen hatte, dauerte es.

Wachs konserviert die "alte Zeit"

Das Brimborium vor dem Haus allerdings lockte Passanten an und machte den einen oder anderen Zufallsgast womöglich neugierig auf die Produktion. Nach einer halben Stunde open air konnten die Kartenbesitzer schließlich in den Saal pilgern und dort zunächst mitverfolgen, wie die Komödianten sich langwierig mit dem Eisernen Vorhang und der Drehbühne vertraut machten, das Orchester "entdeckten" und einen Dirigenten aus der Kantine holten: Andreas Wolf machte den Spaß gut präpariert mit.

Erst dann nahm das Geschehen seinen Lauf: Der gerissene "Groß-Wohltäter" und Super-Mäzen Kasimir kauft den "Straßenkünstlern" ihre bei der Lotterie frisch gewonnene Bude ab, macht daraus flugs eine umsatzstarke Wachsfiguren-Schau mit "deutschen Helden" von Siegfried bis zum Freischütz, und will gerade zu einem Empfang an die Mailänder Scala aufbrechen, als ihm sein Sohn und die leibhaftige Prinzessin von Trapezunt jede Menge Ärger bereiten. Da übergießt sich der vermögende Kunstfreund mit einem fatalen Hang zur Autokratie lieber schnell mit Wachs, was zwei entscheidende Vorteile hat: Er konserviert sich selbst und die "alte Zeit".