"Wachsen und Vergehen": Neue Ausstellung in Regensburg

Im Vorübergehen meint man beinahe, zugreifen zu können. Fast möchte man die Hand ausstrecken und hineingreifen in diese Tröge, kleine Säcke voller Samen, die die Künstlerin in zwei Reihen eng nebeneinander platziert hat. So echt wirkt das, authentisch, unmittelbar wie ein Stück Natur im Kunstraum einer Museumslandschaft. Aber natürlich sind die zwölf kleinen mit Samen gefüllten Gefäße Nachbildungen aus Ton, Wachs, Chinapapier, geschichtet auf einem länglichen Podest.

"Sämereien" nennt die 83-jährige Malerin, Grafikerin und Objektkünstlerin Sieglinde Bottesch ihr 2006 geschaffenes Objekt, das aus ihrer Erinnerung erwachsen ist und zurückführt zu einer längst vergangenen, scheinbar versunkenen Szene auf einem Markt im rumänischen Sibiu, dem ehemaligen Hermannstadt. Damals, wohl noch als Kind oder ganz junge Frau, hatte Bottesch diese unterschiedlichen Pflanzensamen entdeckt und schillernd hatte es sich über Jahrzehnte voller Poesie in ihr Gedächtnis eingeschrieben.

Plastische Schilderung eines Naturkreislaufs

"In sanften Farben in der Sonne glänzend" schreibt sie viel später, "in Leinensäckchen gehüllt, geborgen, geschützt. Schlummernde Wesen, Reife und Neubeginn zugleich". Es ist die plastische Schilderung eines Naturkreislaufs und zugleich die Kritik, die Angst vor Ungleichgewichten, den Zerstörungen, die die Fragilität der Natur gefährden.

Arbeiten von Sieglinde Bottesch zeigt die Ostdeutsche Galerie Regensburg jetzt gemeinsam mit den Zeichnungen und Objekten von Bernard Schultze, einem Vertreter des Informel in Deutschland. Eine Ausstellung, die zwei unterschiedliche Positionen in einem fiktiven Dialog wie in einer Inszenierung zusammen führt.

"Die Ausstellung 'Wachsen und Vergehen' beschäftigt sich mit den verschiedenen Kreisläufen im Leben, mit den verschiedenen Metamorphosen der Welt, mit den verschiedenen Zuständen in der Natur, in der Tier- und Pflanzenwelt", sagt Agnes Tietze, Leiterin der Ostdeutschen Galerie Regensburg. "Wir haben hier zwei Künstler, zum einen Sieglinde Bottesch, zum anderen Bernhard Schulze, die sich aus ganz unterschiedlichen Herangehensweisen mit diesem Thema beschäftigen… Auf der einen Seite findet man Ruhe, Helligkeit, Meditation, auch Erinnerung aus der Natur- und Pflanzenwelt, und auf der anderen Seite ist es bunt, wild, Chaos, organische Strukturen, die entfernt noch Figürliches in sich tragen, manchmal eine Anmerkung eines Auges, einer Hand eines menschlichen Organs, aber auch nicht der ganze Mensch der dargestellt ist."

Arbeiten des 2005 verstorbenen Bernard Schultze

Fast nervös, vibrierend scheinen die Arbeiten des 2005 verstorbenen Malers Bernard Schultze, geboren 1915 in Schneidemühl, dem heutigen Pila in Polen. Es sind Such- Rätsel- Wimmelbilder. Und unübersehbar ist, dass der viel gereiste Schultze seine Inspirationen bei Künstlern wie Jackson Pollock und Wols einholte. Als hätten sich hier auf weißem Papier Mikroorganismen aus der Natur verselbständigt und wucherten nun wild über den Untergrund, oder als blicke man durch ein feinnerviges Mikroskop in die Seele der Dinge.

Fast als Gegenentwurf dazu schafft Schultze Objekte, sonderbare, skurrile, jedoch nicht unfreundliche Phantasiegestalten, denen er den Kunstnamen "Migof" verleiht. Eine Wortneuschöpfung für seine kindergroßen Figuren aus Pappmaché, Hasendraht und Fragmenten von Schaufensterpuppen, die einer bunten, surrealen oder Traumwelt entsprungen scheinen.

Sie repräsentieren, hat der Künstler einmal gesagt, die "Heiterkeit nach der Katastrophe". Um welche Katastrophe es sich handelt, lässt der durch Kriegserfahrung geprägte und im Zweiten Weltkrieg wohl auch traumatisierte Künstler dabei offen. So divergent und unterschiedlich die beiden künstlerischen Positionen sein mögen, in der klaren, lichten Architektur der insgesamt vier Ausstellungsräume ergibt sich ein erstaunliches Zusammenspiel, ein Einklang, ein Einverständnis der Werke zweier Künstler, die, das ist ihnen schließlich gemeinsam, beide aus dem Unterbewussten und intuitiv ihre Kreationen entstehen lassen.

Wachsen und Vergehen – Arbeiten von Sieglinde Bottesch und Bernhard Schulze in der Ostdeutschne Galerie Regensburg, vom 8. Oktober 2022 bis 8. Januar 2023