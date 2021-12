"VR-Krippe" zu Weihnachten: Virtual Reality trifft Ochs und Esel

Mit einer Virtual-Reality-Brille können Interessierte im Landkreis Wunsiedel direkt in eine Krippenlandschaft eintauchen. Die Original Marktredwitzer Figuren aus Ton erscheinen lebensecht, sind so groß wie man selbst und lassen sich bewegen. Der Besucher steht mit Maria und Josef quasi auf Augenhöhe in der Krippe vor dem Jesuskind.

"Die Figuren in 3D zu betrachten oder Details aus nächster Nähe zu sehen, wird unsere Beziehung zu den Krippen enorm beeinflussen" , so Oberbürgermeister Oliver Weigel (CSU) bei der Präsentation der "VR-Krippe" im Egerland-Museum.

Idee für "VR-Krippe" stammt aus der Kindheit

Die "VR-Krippe" ist ein Projekt des Egerland-Museums. Stefan Frank, Leiter des Jugendkunstmobils des Landkreises Wunsiedel, hatte die Idee zur "VR-Krippe". "Im Grunde kommt die Idee aus meiner eigenen Kindheit. Wir hatten eine Landschaftskrippe zu Hause und der spannende Moment war immer: Wer darf sie aufbauen?", erzählt Stefan Frank im Gespräch mit dem BR. Er wollte gerne mit den Figuren wieder in Berührung kommen, so Frank weiter.

Marktredwitz: 400 Fotos von jeder Figur

Bisher hat Frank etwa 200 Figuren und Häuser der Original Marktredwitzer Krippen gescannt und mit einer Software für Videospiele eine digitale Krippenlandschaft erschaffen. Für jede Figur waren mindestens 400 Fotos nötig, um sie anschließend dreidimensional wirken zu lassen. Die Musik, die in der VR-Welt erklingt, ist selbst eingespielt. So ertönt beispielsweise bei einer Krippenfigur mit Gitarre die Musik einer Marktredwitzer Künstlerin, die selbst Gitarre spielt.

Generation Handy soll angesprochen werden

Ziel ist es, die traditionelle Marktredwitzer Krippenkultur neu erlebbar zu machen und junge Menschen mit dieser alten Handwerkskunst in Berührung zu bringen. "Viele Kinder und Teenager kommen ja aus der virtuellen Spiele- und Onlinewelt und diese Kids sind dann hochüberrascht, was es hier gibt. Wir möchten ihnen zeigen, dass es was ganz Besonderes ist und dass es diese Krippen nur hier in Marktredwitz gibt", erläutert Museumsleiter Volker Dittmar das Konzept. Die "VR-Krippe" ist mobil einsetzbar und soll künftig in Museen der Region, in Schulen und zu Kreativworkshops eingesetzt werden. Das 80.000 Euro teure Projekt wird mit Fördergeld von Sponsoren finanziert.

Alte Tradition – mittlerweile Kulturerbe

Die Tradition der Landschaftskrippen und die Herstellung der Tonfiguren gehen in Marktredwitz bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts zurück. In diesem Jahr ist die Marktredwitzer Krippenkultur von der Unesco ins Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen worden.