Vorwurf der "Einmischung": Iran nicht bei Frankfurter Buchmesse

Der Iran suchte angesichts der massiven Unruhen im Land offenbar nach Gründen, um in diesem Jahr nicht auf der Frankfurter Buchmesse präsent zu sein. Jetzt heißt es in einer Meldung der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA, der Veranstalter der weltgrößten Bücherschau habe an die iranischen Partner einen Brief geschickt, "in dem er seine offensichtliche Einmischung in die inneren Angelegenheiten des Iran und seine Unfähigkeit erklärt" habe, "den nationalen Stand der Islamischen Republik Iran und das iranische Teilnehmerteam auf der Ausstellung zu schützen".

Ärger um Standort auf der Messe

Außerdem habe dem ins Auge gefasste Messestand "ohne vorherige Ankündigung" der Umzug von der Haupthalle "zu einer der Nebenhallen, mit eingeschränktem Publikumszugang" gedroht. Der Iran bezweifelte, ob der neue Standort seiner "würdig" sei, das geplante Programm jedenfalls hätte dort angeblich "nicht umgesetzt werden können". Die Frankfurter Buchmesse habe sich "unprofessionell" verhalten, was "Protest" verdiene. "Unterdessen verzögerte die Deutsche Botschaft in Teheran die Ausstellung von Visa für die Delegation trotz vorheriger Zusagen und in koordinierter Aktion mit den Verantwortlichen der Frankfurter Messe", heißt es in der IRNA-Meldung.

Schatten auf iranischer Verlagsbranche?

Bereits 2015 war der Iran nicht nach Frankfurt gekommen, weil damals Salman Rushdie zu den Gastrednern bei der Eröffnung der Messe gehörte, der Verfasser der in islamischen Ländern sehr umstrittenen "Satanischen Verse". Im vergangenen Jahr war das Land mit seinen Verlagsprodukten auf lediglich vierzig Quadratmetern mit "über 400 Büchern" präsent, wie "Iran Daily" anmerkte. Themen seien "Iranologie, zeitgenössische Literatur, Literatur über die heilige Verteidigung und die Islamische Revolution, Islamwissenschaft, Geisteswissenschaften und illustrierte Belletristik für Kinder und Jugendliche, Umwelt, Poesie, Linguistik und zeitgenössische iranische Kunst" gewesen.

"Von der Veranstaltung wurde erwartet, dass sie den Ländern Chancengleichheit mit professionellem Verhalten bietet und an den bilateralen Beziehungen festhält, die in den vorangegangenen Runden der Buchmessen beider Länder aufgebaut wurden", hieß es in dem Text: "Indem sie Fragen zu den inneren Angelegenheiten des Iran aufwerfen, versuchen die Organisatoren jedoch, die Bemühungen der iranischen Verlagsbranche zu überschatten."

"Wir hatten kein Sicherheitsproblem"

In einem Gespräch mit der "Frankfurter Rundschau" hatte Buchmesse-Direktor Jürgen Boos gesagt: "Wir hatten auch im letzten Jahr kein Sicherheitsproblem. Die physische Sicherheit können wir innerhalb unserer Grenzen sicherstellen. Wir kennen mögliche Konfliktherde. Auf der Buchmesse gibt es immer auch Auseinandersetzungen und Proteste vor dem Hintergrund internationaler Konflikte, etwa die Situation der Uiguren in China oder die Proteste im Iran."

Der deutsch-iranische Schriftsteller Navid Kermani hatte am vergangenen Freitag mehr Aufmerksamkeit für die Protestbewegung im Iran gefordert: "Es müsste sehr viel deutlichere und auch in Iran sichtbare Zeichen der Unterstützung geben", so der Publizist im Interview mit der Konrad-Adenauer-Stiftung: "Politisch hat es sicher mit den Atomverhandlungen zu tun, die offenbar kurz vor dem Abschluss stehen. Medial mit unserem zunehmenden Desinteresse an politischen Ereignissen außerhalb Deutschlands, sofern sie nicht - wie der Ukrainekrieg - unmittelbar mit uns zu tun haben."

"Desinteresse" in Deutschland?

Zahlreiche bedeutende Iraner aus Politik und Kultur seien verhaftet worden. "Deutschland ist dabei, den Fehler seiner Russland-Politik zu wiederholen, nämlich aus kurzfristigem energiepolitischem Interesse und dem Wunsch nach Stabilität die langfristigen Folgen aus dem Blick zu verlieren - zu unserem eigenen realpolitischen Schaden." Auch in der Berichterstattung in Deutschland über die Vorgänge sieht der Autor Defizite und führt diese auf ein zunehmendes "Desinteresse an politischen Ereignissen außerhalb Deutschlands" zurück, "sofern sie nicht - wie der Ukraine-Krieg - unmittelbar mit uns zu tun haben".

Zu den Aussichten der derzeitigen Bürgerrechtsbewegung im Iran sagte Kermani: "Vielleicht gelingt es, auch die aktuelle Protestbewegung niederzuknüppeln und niederzuschießen. Aber dann wird der Protest aus einem anderen Anlass demnächst wieder aufflammen und noch radikaler werden."

Kermani erhielt 2015 den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels, der jährlich am Buchmesse-Sonntag in der Frankfurter Paulskirche verliehen wird.

Die Frankfurter Buchmesse findet in diesem Jahr vom 19. bis 23. Oktober statt.