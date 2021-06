Vorwürfe gegen Kardinal Marx von Missbrauchs-Betroffenen

Timo Ranzenberger ist 15 Jahre alt, als er schmerzlich erfahren muss, dass sein Pfarrer, den er von klein auf kennt, es nicht nur gut mit ihm meint. Der Freisener Pfarrer M. soll Timo mehrmals sexuell belästigt haben. Timos Kindheit ist alles andere als leicht. Seine Mutter ist Alkoholikerin. Im Alter von vier Jahren wird den Eltern das Sorgerecht entzogen, er wird von ihnen getrennt. Er wächst bei der Oma auf, bis sie verstirbt. Mit neun Jahren kommt Timo in eine Pflegefamilie. Seine Pflegeeltern sind strenggläubig. Der sonntägliche Kirchgang ist Pflicht und Timo Ranzenberger ist bis zum 13. Lebensjahr Ministrant. Dabei lernt er Pfarrer M. kennen.

Leben gerät aus den Fugen

Mit 13 Jahren verlässt Timo Ranzenberger seine Pflegefamilie. Es habe Schwierigkeiten gegeben, er habe viel geraucht und sei nicht mehr tragbar gewesen. Ranzenberger zieht in eine Wohngruppe mit neun anderen Jugendlichen. Mit 15 Jahren, im Jahr 1999, trifft er Pfarrer M. durch Zufall wieder. Er fragt, ob Timo im Pfarrhaus übernachten möchte. Der ehemalige Ministrant hat gute Erinnerungen an den Priester und stimmt zu. Bei einem Jugendtreffen im Pfarrgarten herrscht eine ausgelassene Stimmung, es wird Alkohol getrunken. In dieser Nacht wird Timo sexuell belästigt.

„Dann hat er mich betrunken ins Gästezimmer gebracht. Ist aber nicht weg, raus aus dem Gästezimmer, sondern ist neben mir liegen geblieben. Ich hab das gemerkt, hab gesagt „weg!“, darauf hat er nicht reagiert, dann hab ich nochmal gesagt „weg!“. Und irgendwann hab ich dann seine Hand bei mir am Penis gespürt und meine Hand an seinem Penis. Dann hab ich nochmal gesagt „weg!“. Das ging dann 5, 6 Mal, wo ich gesagt hab „weg“, dann hat er gefragt, ob er gehen soll. Dann hab ich gesagt „ja, weg!“ Und dann hat er endlich von mir abgelassen. Wenn ich eingeschlafen wäre, wüsste ich nicht was er noch gemacht hätte.“ Timo Ranzenberger

Persönlicher Brief an Kardinal Marx

Nachdem Pfarrer M. laut Timo Ranzenberger noch ein paar Mal vergeblich versucht haben soll, Timo näher zu kommen, er aber immer wieder abgewiesen wird, verliert er das Interesse an ihm. Der junge Mann zieht aus Saarland weg. Er verdrängt die Erlebnisse. 2006 zeigt er den Pfarrer bei der Polizei an. Am 3. Mai 2021 schreibt er einen sechsseitigen persönlichen Brief an Kardinal Marx. Darin wirft Timo Ranzenberger dem Kardinal vor, dass er während seiner Zeit als Bischof von Trier im Jahr 2006 zur Vertuschung von Missbrauchsfällen beigetragen hat.

Vertuscht?

Die Taten seien zu diesem Zeitpunkt bereits verjährt gewesen. Staatsrechtlich. Im Kirchenrecht hätte man Pfarrer M. zum Zeitpunkt von Timo Ranzenbergers Anzeige noch belangen können. Das Bistum Trier unter Leitung von Reinhard Marx hat das damals unterlassen. Timo Ranzenberger wurde nicht angehört. M. durfte bis 2015 Pfarrer bleiben – erst seit 2018 und weiteren Anzeigen und Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen ihn wird der Fall vom Kirchengericht Köln untersucht. 2018, das sind zwölf Jahre nach Ranzenbergers Anzeige und zehn Jahre nachdem Reinhard Marx das Bistum verlassen hat. Im selben Jahr liefert die MHG-Studie dramatische Zahlen und spricht von rund 3.700 sexuell missbrauchten Jugendlichen und rund 1.700 Tätern unter den Geistlichen. Kardinal Marx zeigt sich bei der Veröffentlichung der Studie betroffen.

„Ich empfinde Scham beim Blick auf das Wegschauen von vielen, die nicht wahrhaben wollten, was geschehen ist, die bagatellisiert haben und nicht hinsehen wollten, nicht hören wollten. Da schließ ich mich ein. Wir haben den Opfern zu wenig zugehört.“ Kardinal Reinhard Marx

Inzwischen haben die Verantwortlichen in der Kirche Fehler, auch im Umgang mit den Betroffenen, eingeräumt. Heute würde in einem solchen Fall anders verfahren und eigene Ermittlungen angestrengt werden, so ein Sprecher des Erzbistums München und Freising. Für Timo Ranzenberger kommt das alles reichlich spät. Ihn belastet es, dass sein Fall 15 Jahre nach seiner Anzeige immer noch nicht abgeschlossen ist.