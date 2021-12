Vorwärts? Rückwärts? Der Synodale Weg im Jahr 2021

Synodaler Irr- oder Holzweg, gar "suizidaler Weg": Mit derlei Titulierungen nahm die Kritik am Synodalen Weg der katholischen Kirche in Deutschland an Fahrt auf. Denn längst nicht alle Katholikinnen und Katholiken wollen die Reformen, die sich im zweiten Jahr des Großprojekts mehrheitlich abzeichnen.

Unter den Bischöfen hat sich zuletzt der Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer prominent in Stellung gebracht, indem er mit der Plattform synodale-beitraege.de online gegangen ist – just vor der zweiten Synodalversammlung Ende September. Die Homepage listet diverse Beiträge aus der Feder von Theologen und Kirchenvertretern, die auf dem Synodalen Weg keine Mehrheit fanden und die klar gegen eine weitgehende Erneuerung der kirchlichen Lehre und Moral argumentieren.

Vatikan sagt "Nein" zur Segnung homosexueller Paare

Der größte Dämpfer für den Reformprozess kam aber nicht aus den Kirchenreihen hierzulande, sondern aus dem Vatikan: Die Kirche könne homosexuelle Paare nicht segnen, stellte die Glaubenskongregation im Frühjahr klar.

Auf dem Synodalen Weg wollen reformwillige Synodale unter anderem genau das. Dafür bekamen sie just auch umso mehr Unterstützung: "Ich hab' schon Zuckerrüben und Erntemaschinen gesegnet", sagt der Würzburger Hochschulseelsorger Burkhard Hose. "Und es ist einfach nicht mehr einsichtig, dass wir Menschen, die ja von sich aus diesen Segen wollen, dermaßen vor den Kopf stoßen."

"Liebe gewinnt": Segnungen – jetzt erst recht

Hose initiierte mit einem Priesterkollegen aus Nordrhein-Westfalen im Mai die deutschlandweite Aktion "Liebe gewinnt", die auch und gerade homosexuelle Paare zu öffentlichen Segensfeiern in katholische Gotteshäuser einlud. Etliche Seelsorger in ganz Deutschland beteiligten sich.

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, teilt zwar das Anliegen, aber nicht die Aktion. Diese hätte nämlich auch etwas "Provokatives", so Bätzing auf dem Ökumenischen Kirchentag in Frankfurt. "Und das ist das, wogegen ich mich gewandt habe, nicht, dass wir Schritte gehen wollen. Und da hoffe ich auf den Synodalen Weg, dass wir eine andere Bewertung von gleichgeschlechtlichen Partnerschaften finden."

"Maria 2.0"-Thesenanschlag wie einst Reformator Martin Luther

Das war unter anderem auch eine der "Zehn Thesen", die reformwillige Katholikinnen von "Maria 2.0" in einer deutschlandweiten Protestaktion Ende Februar an Kirchentüren gehämmert haben. Ihr Hauptanliegen gilt indessen aber der Gleichstellung von Frauen in der katholischen Kirche, die sie auf dem Synodalen Weg voranbringen wollen.

"Im Grundgesetz, in den Menschenrechten sind alle Menschen gleich, haben den gleichen Zugang zu den Ämtern", argumentiert etwa Uli Spindler von "Maria 2.0" in Herrsching. Das müsse auch in der katholischen Kirche so sein.

Weibliche Personalia weisen Synodalem Weg die Richtung

Doch auch beim Thema Frauen konnte der Synodale Weg in diesem Jahr noch keine endgültigen Entscheidungen treffen. Die neue Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken teilt das Anliegen. Irme Stetter-Karp wurde im November an die Spitze des ZdK gewählt: "Natürlich gibt es einen immensen Nachholbedarf unserer Kirche in der Anerkennung der Stärken von Frauen", sagt die neue ZdK-Vorsitzende. Und an der neuen Spitze des deutschen Caritasverbandes ist die katholische Kirche in Deutschland 2021 noch ein bisschen weiblicher geworden: Mit Eva Maria Welskop-Deffaa sitzt sogar erstmals eine Nicht-Theologin auf dem Chef- beziehungsweise Chefinnensessel der deutschen Caritas. Auch sie hat sich im Gespräch mit Br24 für Reformen in der Kirche ausgesprochen.