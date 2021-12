Vorverkauf für Nürnberger Musikfest ION 2022 gestartet

Heute startet der Karten-Vorverkauf für das 71. Musikfest ION, das vom 24. Juni bis 3. Juli 2022 stattfindet. Das Motto lautet: "ALL YOU NEED IS…". Zehn Tage lang werden Künstler aus Deutschland und Europa in Nürnberg zu Gast sein. Geplant sind derzeit 15 Konzerte.

Umfangreiches Programm

Highlights sollen unter anderem "Händels Messiah – very british" mit VOCES8 und der Academy of Ancient Music oder Mendelsohns "Paulus" in einer Kooperation mit der Jugendchorakademie von Audi werden. Der geschäftsführende Intendant Moritz Puschke erklärt: "Wir wollen mit Geistlicher Musik danach fragen, was zählt, was wir brauchen und worauf wir hoffen. Oder es geht schlichtweg darum, was wir dringend tun sollten. Für uns stehen Kunst und Kultur und hier vor allem die Musica sacra immer im gegenwärtigen, gesellschaftlichen Kontext."

Schüler beschäftigen sich mit Beethoven

In diesen Zeiten brauche es vor allem Musik, die die Seele berührt und in Schwingung versetzt, die tröstet und erfreut. Zu Beginn des Musikfests ION werden 200 Nürnberger Schüler der 4. und 5. Klassen eine Woche lang mit der Kirchenmusikerin Friedhilde Trüün Musik von Beethoven erarbeiten und dann auch zwei Konzerte geben.