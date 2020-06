Vorverkauf für die Europäischen Wochen Passau beginnt

An diesem Montag beginnt der Kartenvorverkauf für die Europäischen Wochen Passau. Die Festspiele finden wegen der Corona-Pandemie nicht wie geplant im Juni und Juli, sondern im September und im Oktober statt. Statt mehr als 40 Veranstaltungen wurde das Programm auf 25 gekürzt. Viele Musiker spielen ihre Konzerte für dieselbe Gage zweimal, damit möglichst viele Zuhörer kommen können.

Personen Obergrenze könnte Problem werden

Wie es in einer Mittelung heißt, hofft der EW-Vorstand, dass bis zum Herbst höhere Obergrenzen für Konzerte in Innenräumen gelten. Derzeit liegt die Grenze bei 50 Besuchern. "Sollte die 50-Personen-Grenze auch im September noch gelten, stehen die Festspiele unter Finanzierungsvorbehalt", heißt es weiter in der Mitteilung. Geplant ist aktuell für die Eröffnung ein Doppelkonzert Ludwig van Beethoven in der Studienkirche St. Michael am 11. September.