"Vortex": Berührendes Demenzdrama von einem Agent Provocateur

"Das Leben ist ein Traum", sinniert die namenlose Protagonistin zu Beginn von Gaspar Noés neuem Film "Vortex", während sie mit ihrem Mann auf dem blumenmeerbunten Balkon ihrer geräumigen Dachgeschosswohnung sitzt und den strahlenden Frühlingshimmel über Paris betrachtet. Ja, pflichtet er ihr bei und ergänzt: "Das Leben ist ein Traum im Traum." Seine Aussage, geliehen von Edgar Allen Poe, klingt romantisch. Aber auch unheimlich: Denn Träume lassen sich nicht lenken. Man ist ihnen und ihren mitunter beängstigenden Abzweigungen ausgesetzt. Abzweigungen, wie sie das Schicksal manchmal auch fürs Leben vorsieht. Und einen Albtraum daraus macht, aus dem es kein Entrinnen gibt.

Gaspar Noé, der Agent Provocateur des französischen Kinos, erkundet in "Vortex" überraschend ungewohntes Terrain. Statt juveniles Partyvolk im Sex-, Gewalt- und Drogenrausch – wie etwa 2018 in "Climax" – betrachtet er diesmal ein Ehepaar am Ende seines Lebens. Auch sie sind, wie so oft bei Noé, in einer potentiell tödlichen Abwärtsspirale gefangen. Vieles erinnert dabei an Michael Hanekes Drama "Liebe". Denn das Leben des greisen Paares und ihres einzigen Kindes wird durch eine Demenzerkrankung auf den Kopf stellt. Inspiriert wurde Noé jedoch nicht vom Erfolg des Kollegen, sondern vom eigenen, einige Jahre zurückliegenden Familienschicksal.

Aus Unabhängigkeit wird Schutzlosigkeit

Seine persönlichen Erfahrungen mit dem schleichenden Verlust eines Familienmitglieds hat Noé in eine experimentelle, größtenteils improvisierte Studie über das Alter und den Tod einfließen lassen. Nüchtern und in gedeckten Farben erzählt er im dokumentarisch anmutenden Stil die fiktive Geschichte eines Paares, das seit Jahrzehnten miteinander und gleichzeitig nebeneinander lebt. Anders als bei Haneke fußt ihre Ehe nicht auf inniger Verbundenheit, sondern den Routinen des Alltags.

In der Labyrinth-artigen Wohnung voller Bücher, Papierberge und Erinnerungen hat jeder sein eigenes Arbeitszimmer, niemand wundert sich, wenn die Tür zum heimischen Büro sich morgens schließt und erst am Abend wieder öffnet. Als jedoch eines Tages die Tür zur Wohnung sperrangelweit offensteht und der Ehemann seine verwirrte Frau nach langer Suche im Gemischtwarenladen um die Ecke findet, beginnt der Abschied auf Raten.

Die Grenze zwischen den Lebenswelten

Während er versucht, die bittere Wahrheit zu verdrängen, verliert sie mehr und mehr den Bezug zur Realität. Was "Vortex" dabei deutlich von den Demenzdramen der vergangenen Jahre abhebt, ist die optische Ebene: Fast über die gesamte Dauer des 140-minütigen Dramas werden die durch die Krankheit unwiederbringlich separierten Existenzen durch einen Splitscreen auch auf der Leinwand getrennt. Ein visueller Trick, der so simpel wie eindrücklich ist. Auch wenn Alltag, Affären oder Probleme mit dem Sohn die Beziehung belastet haben, hat das Paar stets versucht, aneinander festzuhalten.