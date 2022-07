"Vorglühen": Roman zweier Musiker über St. Pauli

"Eine Grundidee ist geblieben", sagt Musiker Jan Müller über seinen Roman, "nämlich, dass wir den Zeitgeist, der in Hamburg St. Pauli, und in diesen Musikkreisen herrschte, vermitteln. Das ist auch in dem Roman immer noch drin – aber sonst hat sich eigentlich alles geändert."

Jan Müller erzählt davon, wie sich der Roman namens "Vorglühen" von der ersten Idee bis zum finalen Buch verändert hat. Müller hat ihn gemeinsam mit seinem Freund und zeitweiligen Bandkollegen Rasmus Engler geschrieben, den er 1998 nach einem Rolling Stones-Konzert in einer Hamburger Kneipe kennenlernte. Nachdem Müller 2020 bei Instagram ein paar Erinnerungen an seine Zeit im Hamburg der 90er geteilt hatte, kam ihm und Engler die Idee, in diesem Milieu aus Pilsbier, Gitarrenverstärkern und Dauerregen eine fiktive Geschichte anzusiedeln. Engler, der weiterhin in Hamburg lebt, und Müller, seit mehreren Jahren Wahlberliner, arbeiteten auf Distanz und doch gemeinsam an den Charakteren und der Handlung von "Vorglühen": "Dieses gemeinsame Sich-Vorstellen dieser Zeit und der Figuren ist viel fruchtbarer, als wenn man das alleine macht. Wenn man sich an reale Ereignisse erinnert, die man gemeinsam erlebt hat, dann fällt dem anderen ja auch immer noch was ein. Und so ist es beim Ausdenken ja auch: Gemeinsam kommt man dann auf Dinge, die einem sonst nie in den Sinn gekommen wären."

Erinnerungen an Pilsbier, Gitarrenverstärker und Dauerregen

Der Plot des Romans ist trotz geballter Kreativität eher simpel: Der Protagonist Albert Bremer zieht aus der oberbergischen Provinz nach Hamburg. Dort soll er eigentlich Germanistik studieren und in der Wohnung von Freunden seiner Eltern leben. Stattdessen zieht er in eine kakerlakenverseuchte WG auf St. Pauli und fängt an, in einer Band zu spielen, die jeden zweiten Tag ihren Namen wechselt. Zwischen Proben, Konzertbesuchen und bier- und schnapsseligen Abstürzen spürt Albert, wie die Distanz zu seinen Eltern und Freunden in der alten Heimat immer größer wird – und er sich währenddessen in der großen Stadt immer wohler fühlt.

Deutsche Popkultur, leicht nachvollziehbar aufbereitet

Albert und seine männlichen Mitbewohner und Bandkollegen definieren ihre noch im Entwicklungsstadium befindlichen Persönlichkeiten über ihre Musik-Geschmäcker und diskutieren gleichzeitig geistreich und grenzdebil über alle möglichen Dinge, von der "Lindenstraße" bis hin zu obskuren Rockbands. Die weiblichen Charaktere in "Vorglühen" wirken im Vergleich zu Albert und seinen Freunden auffällig vernünftig und erwachsen. Werden hier Klischees über Männer und Frauen breitgetreten? So weit würde Engler nicht gehen: "Die Tatsache, dass die Leute alle so Anfang 20 sind - da gab es in den 90ern doch schon eine gewisse Diskrepanz, was chaotisch und kindisch sein anbetrifft - die Tatsache, dass die weiblichen Figuren oft ein Korrektiv darstellen für den Unsinn, den die Typen so von sich geben und machen: das halte ich nicht für ganz unrealistisch."

Die Frauen waren diejenigen, die das Weltbild korrigierten

Am besten funktioniert in "Vorglühen" die Kombination aus den schrulligen Charakteren und dem sehr lebendigen Bild, das Müller und Engler von der Reeperbahn, ihren Seitenstraßen, Kneipen und Imbissbuden zeichnet. Manche hätten sich vielleicht eine grobkörnigere, weniger harmlose Darstellung Hamburgs gewünscht. Aber als Kulisse für Alberts Coming-of-Age-Rock’n’Roll-Traum passt die Szenerie aus Plattenläden, WG-Küchen und Kellerclubs perfekt. So liebevoll sind die Beschreibungen, dass man sich selbst beim Lesen in diese Zeit und an diese Orte hin sehnt – egal, ob es sie jemals wirklich gegeben hat oder nicht.