Vorfreude bei Domspatzen: Großes Konzert nach Corona-Zwangspause

Bei den letzten Proben vor dem großen Konzert am Abend geben die Domspatzen nochmal Vollgas. Zusammen mit Domkapellmeister Christian Heiß werden die letzten Übergänge geprobt, die letzten Verse einstudiert. Um 17.30 Uhr und um 20 Uhr heißt es dann Premiere für junge aber auch ältere Sänger. Bis zu 300 Zuhörer sind zugelassen.

Dankbar für Live-Auftritt

Das Motto des Abends lautet "Hoffnung trifft Zuversicht - Musik für die Seele", Domkapellmeister Christian Heiß hat es bewusst ausgesucht. Trotz der schwierigen Zeit wolle man Zuversicht zeigen, so Heiß. Er sagte dem BR: "Ich denke, wir werden heute Abend alle dankbar sein, dass wir wieder auf der großen Bühne stehen dürfen. Es wird ein sehr emotionales Konzert für uns. Wir freuen uns, dass wir die Dürre nach Live-Tönen durchbrechen und wieder starten können." Vor allem gelte das Konzert den Zuhörerinnen und Zuhörern.

Viele Lieder digital eingeübt

Musikalisch werden am Abend Werke von Johann Sebastian Bach und Wolfgang Amadeus Mozart vorgetragen, wie der Chor mitteilte. Begleitet werden die Domspatzen von der Hofkapelle München und von Solisten. Bei den Konzerten gelten 3G-Regel und Abstandsgebot. Im Lockdown habe man viele Werke lediglich digital einüben können, via Videochat.

"Knaben sind selbständiger geworden"

Für die Knaben sei es anfangs besonders schwer gewesen ohne den Nebenmann zu performen. Laut Domkapellmeister Heiß war das gerade für etwas schwächere Sänger schwierig, die sonst auch einmal vom Nebenmann profitiert hätten. Andererseits lag genau darin die Herausforderung. Das individuelle Üben habe die Jungs selbstständiger werden lassen und hatte damit auch seine Vorteile, so Heiß.

Premiere für einige Chormitglieder

Besonders spannend wird es am Abend für den Knabenchor. Viele Sänger treten zum ersten Mal bei einem großen Konzert mit Orchesterbegleitung auf. Viele von ihnen sind gespannt auf das gemeinsame Musizieren. Ein bisschen Nervosität ist natürlich auch mit dabei. "Ich hoffe, dass wir gut mit den Instrumenten harmonieren, ich habe noch nie zusammen mit einem großen Orchester musiziert, das wird spannend", sagte Josef Kremer vom Knabenchor der Domspatzen. Besonders ist diesmal auch, dass der Knabenchor ohne konzerterfahrene Mitglieder auskommen muss. Das liege an der langen konzertfreien Zeit und stellt die Neulinge vor eine besondere Herausforderung.

Herbstreise und Weihnachkonzerte

Domkapellmeister Heiß und der Chor blicken dennoch mit viel Vorfreude auf das Konzert. In nächster Zeit steht dann auch die traditionelle Herbstreise der Domspatzen an. Sie touren nach 20 Monaten erstmals wieder durch Deutschland. Besonders freuen sich die Knaben auf ihre Weihnachtskonzerte im Regensburger Dom, die es in diesem Jahr auch wieder geben soll.