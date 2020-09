Vordenker der Occupy-Bewegung: Zum Tod von David Graeber

"Der Professor aus dem Schwarzen Block" - so wurde David Graeber einmal - auf Bayern 2 - genannt. Ein Ausdruck so treffend wie die rote Arbeiterfaust aufs Spekulantenauge. 2012 war das, auf dem Höhepunkt von Graebers Bekanntheit. Zehntausende Demonstranten der Occupy- und der Blockupy-Bewegung hatten da die Wall Street und das Frankfurter Bankenviertel belagert – und der immer wie ein schluffiger Professor wirkende Graeber war ihr Vordenker. Gebürtiger Amerikaner, Anthropologe, Anarchist, Aktivist, Autor – die vielen Facetten eines Mannes, dem das Wort immer genau so wichtig war wie die Tat - und für den hunderte ins Münchner Literaturhaus strömten.

Die Sinnlosigkeit der Arbeit

2012, da war gerade Graebers Buch "Schulden, die ersten 5000 Jahre" erschienen - eine knackige Abrechnung mit der kapitalistischen Ordnung, die der zuletzt in London lebende Gesellschaftswissenschaftler Graeber nie als historische Unausweichlichkeit verstand, oder als Ergebnis der berühmten Sach- und Systemzwänge. "Wir tun so, als wäre das Geld eine begrenzte physische Ressource wie beispielsweise Öl", sagte er mal in einem seiner Interviews. "In Wirklichkeit" so Graeber, "ist Geld eine soziale Übereinkunft. Es besteht aus gesellschaftlich zirkulierenden Versprechen, die man auch ganz anders organisieren könnte."

2018 dann kam Graeber erneut nach Bayern, diesmal mit seinem Buch "Bullshit Jobs: Vom wahren Sinn der Arbeit." Wieso eigentlich, fragte sich Graeber darin, gehen so viele Angestellte tagein, tagaus zur Arbeit und tun dort Dinge, bei denen sogar sie selbst glauben, dass es keinen Unterschied macht, ob sie ihnen nachgehen oder nicht. Bürojobs, gut entlohnt und gesellschaftlich angesehen – aber eben auch furchtbar sinnlos.

