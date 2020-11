Vorbild für "Kir Royal"-Verlegerin: Anneliese Friedmann tot

Anneliese Friedmann war selbst jahrelang Klatsch-Reporterin, allerdings auf höchstem Niveau. Sie traf sich mit so illustren und weltbekannten Autoren wie Erich-Maria Remarque und schrieb unter dem Pseudonym „Sibylle“ auch in der Illustrierten Stern eine Gesellschafts-Kolumne. Unpolitisch war sie dabei nicht. So plädierte sie für ein Recht auf Abtreibung und trat den politischen Ambitionen von CSU-Chef Franz-Josef Strauß entgegen.

Zum 90. Geburtstag von Friedmann hieß es in der "Süddeutschen" respektvoll über ihre Herausgeber-Funktion bei der "Abendzeitung": "Sie war viel gebildeter als ihre Zeitung, was beide einander spüren ließen und wovon beide gut lebten, auch im ökonomischen Sinne. Anneliese Friedman konnte Nationaltheater genauso gut wie Zirkus oder auch mal Varieté mit seltsamen Leuten und kleinen Hunden. Das was sich in München als Schickimicki-Gesellschaft entwickelte, war ohne die AZ nicht denkbar." Nach Meinung des "Spiegel" waren die siebziger Jahre die größte Zeit der Verlegerin Friedmann: "Michael Graeter hatte von den Reichen und Verschönerten erzählt, bissiger, als er sollte, denn die Herausgeberin Anneliese Friedmann (die lieber männlich 'Herausgeber' heißen wollte) hatte all die Beschriebenen gekannt, sich geärgert und Graeter doch machen lassen, wie es sich in einem guten Zeitungsverlag gehört."

Sie bewarb sich geschlechtsneutral

Geboren 1927 in Kirchseeon bei München, begann Friedmann noch vor dem "Not-Abitur" beim Freisinger Tagblatt. Unmittelbar nach dem Krieg studierte sie Kunstgeschichte und Theaterkritik. 1947 lernte sie bei einem Journalisten-Kurs ihren späteren Ehemann kennen, Werner Friedmann, der sie als einzige weibliche Volontärin zur „Süddeutschen Zeitung“ holte, angeblich nur deshalb, weil sie ihren Vornamen mit dem Anfangsbuchstaben abgekürzt hatte und somit in den Bewerbungsunterlagen nicht als Frau erkennbar war.