Vor zehn Jahren: Das Bayernmuseum kommt nach Regensburg

Es ist Horst Seehofer, der 2008 den Stein, die Idee ein Museum der Bayerischen Geschichte zu errichten, ins Rollen bringt. "Die Geschichte Bayerns für die Menschen greifbar, erlebbar, unmittelbar machen", sinniert der damalige bayerische Ministerpräsident in seiner Regierungserklärung. Und aus der Idee wird bald Realität: Federführend bei der Konzeption des Museums ist das Haus der Bayerischen Geschichte in Augsburg. Fehlte nur noch der Standort. 25 Städte bewarben sich damals als Standort für das Bayernmuseum, darunter auch Nürnberg, Würzburg, Ingolstadt und Augsburg. Die Wahl des Bayerischen Ministerrats fällt am 7. Dezember 2011 auf Regensburg.

In zehn Jahren von der Idee zur Eröffnung

Der Eröffnungstermin soll ein ganz besonderes Event werden: 2018 soll das Museum fertig sein, passend zum hundertjährigen Geburtstag des Freistaats. In zehn Jahren von der Idee zur Eröffnung – keine leichte Aufgabe, erklärt Marc Spohr, Ausstellungsreferent am Museum der Bayerischen Geschichte: "Von der Idee zu einem fertigen Museum mit einem Museumsgebäude, mit Schulungszentrum für Schulklassen mit Sammlung mit 6.000 Objekten, das gab es alles nicht, das hat man alles innerhalb von zehn Jahren verwirklicht und das war eine riesige Herausforderung auf allen Ebenen."

Brand auf der Baustelle wirft Eröffnung zurück

Und die Herausforderungen reißen nicht ab: Es ist das Jahr 2017, ein Jahr vor der geplanten Eröffnung, da wirft ein Brand auf der Baustelle die Eröffnungspläne zum hundertsten Geburtstag des Freistaats über den Haufen. Die Bavariathek, das künftige Schulungszentrum des Museums, steht in Flammen. Das Gebäude war fast fertiggestellt. Nach dem Feuer bleibt nur noch die Außenmauer stehen. "Wenn Sie so wollen ein Totalschaden", erinnert sich Spohr.

Baukosten: 88 Millionen Euro

Der Brand schraubt die Kosten für den Museumskomplex nach oben. 88 Millionen kostet das Großprojekt am Regensburger Donauufer am Ende. Für den Gebäudekomplex verantwortlich ist ein Frankfurter Architektenbüro, das sich im Europaweiten Wettbewerb durchsetzt. Der Bau am Regensburger Donauufer sorgt bis heute in der Stadt für Diskussionen.

Digitale Schmankerl im Bayernmuseum

Im Juni 2019 wird das Museum offiziell eröffnet. Die Dauerausstellung wird ergänzt von der aktuellen Landesausstellung. Auch digital will das Bayernmuseum punkten: Der Panorama-Saal im Foyer des Museums sorgt mit Filmvorführungen für Kinofeeling, multimediale Stationen. In einer "Augmented Reality-Station" können Besucher mit Tablets ihre Heimat und Bayerns Gemeinden digital erforschen.

Das Konzept geht auf, die Besucherzahlen stimmen – wenn man einmal von den Corona-Lockdowns absieht. "Und wenn man sich anschaut, wie die Bürgerinnen und Bürger das Gelände rund um das Museum nutzen, würde ich behaupten, dass das Museum auf jeden Fall in Regensburg angekommen ist", freut sich Ausstellungsreferent Marc Spohr.

Sonderausstellung zum Wirtshaussterben in Bayern

Bis 15. Januar ist im Museum der Bayerischen Geschichte noch die Landesausstellung "Götterdämmerung II - Die letzten Monarchen" zu sehen. Aktuell gilt für einen Museumsbesuch die 2G Plus-Regel. Im Sommer ist dann eine Sonderausstellung zum Wirtshaussterben geplant.