Vor Umzug ins Globe: Letzte Premieren im Landestheater Coburg

Zahlreiche Coronafälle in der Belegschaft ließen den Verantwortlichen des Landestheaters Coburgs vor rund einem Monat keine Wahl: Das Theater musste schließen, Aufführungen und angedachte Premieren konnten nicht stattfinden. Am Osterwochenende läuten zwei imposante Stücke die letzten Wochen im Landestheater ein. Danach zieht das Landestheater vorübergehend in den Ersatzneubau "Globe" um.

Karsamstag: Schauspiel zur Stadtgeschichte

Den Auftakt macht am Karsamstag die Uraufführung des Schauspiels "Der Tag, an dem Coburg die Welt gerettet hat" von Regisseurin Katharina Ramser und dem Autor Fabian Appelshäuser. Ein Jahr lang hat sich Ramser dafür in die Stadtgeschichte Coburgs vertieft. Das Stück spielt zwischen 1919 und 1937 und zeichnet den Weg der Residenzstadt Coburg in das dunkelste Kapitel ihrer Geschichte nach. Zwei Drittel der Handlung sind historisch belegt, ein Drittel fiktional. Das Stück, das von Samstag an bis Mitte Juni im Großen Haus des Landestheaters zu sehen ist, wirft die Frage auf, wie viel Entscheidungsmacht jeder Einzelne auf den Gang der Geschichte hat.

Mit zwei Jahren Verspätung: Wagners Walküre

Am Ostersonntag feiert dann Richard Wagners "Die Walküre" Premiere im Landestheater. Eigentlich hätte die Oper schon vor zwei Spielzeiten Premiere feiern sollen, Corona machte einen Strich durch die Rechnung. Die für Ende März dieses Jahres angesetzte Premiere fiel wiederum der Pandemie zum Opfer. Nun sind alle froh und glücklich, dass "Die Walküre" endlich auf die Bühne komme, so Intendant Bernhard F. Loges. Es fühle sich nahezu surreal an, wie lange an dem Stück coronabedingt letztendlich geprobt werden musste.

"Es ist für alle frustrierend, immer bis zu einer Hauptprobe zu kommen, bis zu einer bestimmten Orchesterprobe zu kommen, aber eben nie zur Premiere." Bernhard F. Loges, Intendant Landestheater Coburg

Premieren als Auftakt für die letzten Monate im Landestheater

Das Schauspiel "Der Tag, an dem Coburg die Welt gerettet hat" und "Die Walküre" bilden den Auftakt für die letzten Wochen des Spielbetriebs im Landestheater. Die Betriebserlaubnis für das dringend sanierungsbedürftige Theater läuft Ende Juni endgültig aus. Danach zieht das Landestheater für die Zeit der Sanierung in das noch im Bau befindliche Globe Theater in Coburg.

Die Stimmung im Haus sei deshalb zum einen etwas wehmütig, so Intendant Loges. Auf der anderen Seite seien damit auch eine große Vorfreude und ein Aufbruch verbunden, da es bald endlich an den Umzug in das luxuriöse Globe gehe, so Loges. Bis es so weit ist, nehmen das Landestheater und das Publikum gebührend Abschied vom "alten" Landestheater. Dazu ist eine große Abschiedsgala geplant.