Vor München-Konzert: Rapper Kollegah weist Vorwürfe zurück

Zumindest diesmal gab es beim gestrigen Auftritt in Leipzig keinerlei Zwischenfälle: Rapper Kollegah alias Felix Blume, stand im dortigen "Haus Auensee" auf der Bühne, aber Proteste und Handgreiflichkeiten blieben aus. Es kamen nach Angaben der "Leipziger Volkszeitung" auch nur wenige Zuschauer. Bei einem früheren Auftritt am selben Ort war der Sänger mit einem Besucher aneinander geraten und im August 2017 vom Amtsgericht zu einer Geldstrafe von 18 000 Euro verurteilt worden (90 Tagessätze zu 200 Euro). Kollegahs Anwalt hatte behauptet, es sei "Notwehr" gewesen, weil ein Fan dem Künstler angeblich eine "teure Sonnenbrille vom Kopf reißen" wollte.

Dem Management des umstrittenen Sängers war es jetzt wichtig, die Botschaften zu verbreiten, die der Künstler am Ende seiner Leipziger Bühnenshow seinen Fans mitteilte. Laut Videomitschnitt distanzierte er sich von Antisemitismus und sagte, einer "seiner besten Freunde" sei Jude. Er sei auch weder homophob, noch frauenfeindlich: "Manchmal sehen die Leute uns nur von außen und können uns gar nicht so richtig einschätzen und checken eigentlich gar nicht, dass unsere Musikkultur, unser Hip-Hop eigentlich verschiedenste Leute von aller Welt mehr zusammenbringt als teilt." Der Rap stehe dafür, Leute nach ihrem Charakter zu beurteilen, nicht nach ihrer Hautfarbe, Herkunft oder Glauben.

Frauenzeitschrift: "Sexist Man Alive"

Am 14. Dezember soll Kollegah im Münchner "Backstage" auftreten, was Bayerns Antisemitismus-Beauftragter Ludwig Spaenle (CSU) als falsches "Signal" und "geistige Brandstiftung" bezeichnete, weil sich der Sänger nicht ausreichend vom Vorwurf der Judenfeindlichkeit distanziert habe. Die Frauenzeitschrift "Emma" zeichnete den Rapper Ende Oktober als "Sexist Man Alive" aus, ein in diesem Jahr erstmals vergebener Negativpreis für besonders sexistisches Verhalten. "Keiner ist so sexistisch, homophob und so antisemitisch wie du", schrieb die von Alice Schwarzer geleitete Redaktion an den Sänger. Bei den ihrer Meinung nach krass gewaltverherrlichenden Texten von Kollegah will "Emma" nach eigener Aussage "auch keine Ironie und künstlerische Freiheit mehr gelten" lassen.