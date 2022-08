Vor Mariä Himmelfahrt: Quelle in Heilbrünnl ist versiegt

Seit mehr als 300 Jahren pilgern Gläubige zur Wallfahrtskirche Heilbrünnl bei Roding. Dem Wasser, das dort aus einer Quelle mitten in der Kirche sprudelt, wird heilende Wirkung zugeschrieben, vor allem bei Augenleiden. Jetzt ist die Quelle erstmals seit Menschengedenken versiegt - der Grund ist die anhaltende Trockenheit.

Ziel vieler Wallfahrer

Am Feiertag Mariä Himmelfahrt machen sich traditionell mehrere Tausend Menschen auf den Weg zur Wallfahrtskirche Heilbrünnl, die idyllisch auf einer Anhöhe über dem Regental liegt. Unter freiem Himmel feiern die Gläubigen dort Gottesdienst. Am gleichen Tag startet alljährlich auch eine dreitägige Fußwallfahrt von Heilbrünnl ins oberbayerische Altötting. In diesem Jahr werden sich die vielen Pilger aber nicht mit dem Wasser aus der Quelle erfrischen können. Seit einigen Tagen fließt hier kein Wasser mehr.