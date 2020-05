Vor ihm haben die Deutschen Angst: Fassbinders 75. Geburtstag

Er machte deutlich, welche Verwüstungen in der Seele das alles anrichtet. So etwa in dem TV-Zweiteiler "Bolwieser", in dem Fassbinder frei nach Oskar Maria Graf über den preußisch-pflichtbewussten Bahnhofsvorsteher Xaver Bolwieser erzählt, der versucht, es allen recht zu machen, auch seiner Frau Hanni. Daran zerbricht die Beziehung. Fassbinder schuf wie kein anderer große, mit sich selbst kämpfende Frauenfiguren – schillernde und dramatisch scheiternde, in sich zutiefst widersprüchliche Heldinnen des deutschen Nachkriegskinos.

In seiner Heimat immer umstritten

In "Bolwieser" war es die Schauspielerin Elisabeth Trissenaar, in "Angst essen Seele auf" Brigitte Mira, in "Martha" Margit Carstensen, in "Lola" Barbara Sukowa und in "Lili Marleen" oder "Die Ehe der Maria Braun" Hanna Schygulla. Ein stilisiert melodramatischer Kosmos entstand, der im Ausland als Werk eines vielschichtigen Genies höher geschätzt wird als hierzulande. In seiner Heimat war Fassbinder immer umstritten, nie einzuordnen, und wurde bei Diskussionen oft angegriffen.

Fernsehgeschichte mit "Berlin Alexanderplatz"

Mit dem Mehrteiler "Berlin Alexanderplatz" schrieb Fassbinder 1980 Fernsehgeschichte. Von manchen Kritikern wurde der Film als moralisch verwerflich beurteilt, was sich in Boulevard-Schlagzeilen wie "Millionen-Pleite" oder "Brutal/Schmuddelig" niederschlug. Andererseits steht das monumentale Werk auf der All-Time-Liste der 100 besten Filme des amerikanischen Time Magazine.

Rainer Werner Fassbinder ist bis heute der bedeutendste deutsche Filmemacher der Nachkriegszeit. Viele lassen sich nach wie vor von seinen Werken inspirieren. Fassbinder lebt!

Zum 75. Geburtstag Rainer Werner Fassbinders steht dessen Fernsehserie "Berlin Alexanderplatz" bis 7. August 2020 in der Arte Mediathek zur Verfügung.