So erzählt Burghart Klaußner über das Jahr 1945

Berlin 1945. Die letzten Kriegstage. Zwei einfache Rekruten, Fritz und Schulz, schlagen sich durch die zerbombte Stadt. Der offizielle Auftrag ihres Vorgesetzten: eine Geldkassette ins Reichsluftfahrtministerium zu transportieren. Ihre eigene Mission: nicht zwischen die Fronten zu geraten, sondern irgendwie abzutauchen. Solange, bis der Krieg vorüber ist, ohne vorher vom heranrückenden Feind erschossen oder von der eigenen Truppe als Deserteure an die Wand gestellt zu werden.

Ein gewitzer Held auf der Flucht

Fritz und Schulz werden bald getrennt. Sie verlieren sich aus den Augen, um sich am Ende wiederzufinden: im Segelboot von Fritz, das den heimeligen Namen Traute trägt und an den Ufern des Wannsees als rettendes Versteck dient, einer Arche gleich. Während der Zeit ihrer Trennung verfolgt Burghart Klaußner in seinem kurzen, kompakten Roman allein Fritz, der auf seiner Flucht vor Freund und Feind einiges an Chuzpe beweist.

„Der Fritz, der, sagen wir mal, Held Nummer eins in dem Buch ist, ist ja sehr gewitzt und versteht es, sich durch Improvisation und Geistesgegenwart aus mancherlei Situation zu retten", sagt Burghardt Klaußner. "Ich hätte wahrscheinlich dasselbe gemacht.“