Von wegen verstaubt: Blaskapellen treiben Imagewandel voran

"Das Altbackene, das Eingestaubte, Marsch, Walzer, Polka...", so fasst Musikerin Rebecca Kress das Image zusammen, das ihr Hobby leider seit langer Zeit trägt. Die 24-Jährige spielt Saxophon und Klarinette bei der Stadtkapelle Frankenland mit Sitz im mittelfränkischen Neustadt an der Aisch. Doch bei der Kapelle will man sich mit diesem Ruf keinesfalls zufriedengeben, sagt auch Marion von Poschinger, die Vorsitzende des Vereins. Denn sicher trage auch das eingestaubte Image der Blasmusik seinen Teil zum Nachwuchsmangel bei.

Michael Jackson statt Polka

"Wir müssen interessant werden und das werden wir nicht mit traditioneller Musik, sondern wir müssen mit anderer Musik auf uns aufmerksam machen – in dem Fall halt Rock und Pop“, glaubt Marion von Poschinger, die selbst Klarinette spielt. Deshalb setzt der Musikverein seit einiger Zeit auf Songs von Michael Jackson, der Rockband The Journey, Coldplay oder den White Stripes. "Wir haben auch schon Metal-Stücke gespielt", lacht die Vorsitzende. Gerade beim jungen Publikum komme die Musikauswahl sehr gut an, auf manchen Konzerten habe man bereits gemerkt, dass das Publikum deutlich jünger geworden ist.

Nachwuchsmangel betrifft ganz Nordbayern

Doch mit einem eingestaubtem Image und Nachwuchsmangel kämpfen nicht nur die Musikerinnen und Musiker in Neustadt an der Aisch. Das Problem gebe es in ganz Nordbayern, bestätigt Ines Scheuring vom Nordbayerischen Musikbund e. V., Dieser ist mit 900 Mitgliedsvereinen und Institutionen in Ober-, Mittel-, Unterfranken und der Oberpfalz der größte Laienmusikverband Bayerns. "Ich denke, das merkt jeder, dass in unserer heutigen Leistungsgesellschaft Freizeitangebote immer weniger genutzt werden", vermutet Scheuring. Zudem habe die Pandemiezeit die Nachwuchsprobleme noch verstärkt.

Musikbund erzählt die "Blasmusik-Storys"

2021 hat der Musikbund das Portal "Blasmusik 4 you" gestartet. Dort können Interessierte unkompliziert einen Verein finden. Ergänzt wurde dies im Mai 2023 durch die Image-Kampagne "Blasmusikstorys". Dabei werden die Geschichten von Musikerinnen und Musikern online, auf Social Media oder ganz altmodisch auf Plakaten erzählt. "Da sind Einzelpersonen, Freundinnen und sogar eine ganze Familie dabei", so Scheuring. "Es geht zum Beispiel um Flitterwochen auf der Bühne oder die späte Liebe zur Tuba." Der Musikbund hofft so auf Aufmerksamkeit für die Blasmusik und auf viele neue Nachwuchsmusiker.