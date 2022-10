Von Trollen und Pilzkulturen: "Fossora" von Björk

"Fossora" ist ein Lockdown-Album. Im Gegensatz zu anderen dieser Art, ist es aber ein Album der Befreiung und nicht der Einschränkung. Die isländische Musikerin Björk hat sich Zeit genommen und den Lockdown als Chance für sich genutzt. Seit sie 16 war, war sie nicht mehr so lange in ihrer Heimat, die sich in ihrem Inseldasein ohnehin in einer Art Dauerlockdown befindet. Die Menschen in Island gehen anders mit einem Leben in Einschränkung um. Und Björk blieb zwei Jahre dort.

Die irdische Unterwelt unter unseren Füßen

Der instrumentale Song "Trölla Gabba" beginnt mit einem digital bearbeiteten A-capella-Chor und steigert sich in eine Art Industrial-Techno mit befreiendem, fast ekstatischen Krawall. Auch das vorab erschienene Stück "Atopos" mutet nicht unbedingt fröhlich an. Das Video zum Song spielt in der Dunkelheit, in der Tiefe. Denn auf "Fossora" geht es um die irdische Unterwelt unter unseren Füßen. Es geht um Wurzeln und um Pilze.

In den langen Zeiten der Quarantäne seien wir erstmals wieder gezwungen gewesen, lange genug an einem Ort zu bleiben, um Wurzeln zu schlagen, zur Ruhe zu kommen und der Phantasie freien Lauf zu lassen, befand die frisch geerdete Björk und legte los. Die für viele Menschen so abgehoben wirkende Künstlerin machte also normale Dinge: Sie aß Berge von Schokopudding, machte sich Gedanken über ihre jüngste Tochter, die gerade ihren eigenen Weg ins Leben als Schauspielerin und Model geht. Und Björk nahm sich Zeit, den Tod ihrer Mutter zu verarbeiten, die 2018 gestorben war.

Sechs blökende Bassklarinetten

"Hoffnung ist der Muskel, der es uns erlaubt, mit anderen in Verbindung zu treten", singt Björk in "Atopos", das mit seiner kraftvollen und glühenden Energie so etwas wie das Epizentrum des Albums ist.

Als Grundlage für den Song hatte die Künstlerin einen Afrobeat programmiert. "Atopos" wird neben dem Gesang hauptsächlich von zwei gegensätzlich wirkenden Bestandteilen angetrieben: Von sechs blökenden Bassklarinetten, die einen perkussiven Galopp vorgeben, und gegen Ende vom Technobeat des indonesischen Duos Gabber Modus Operandi, von dem "Atopos" zum ekstatischen Tanztrack weitergeführt wird. Mit immer fetter werdendem Wumms hämmert einen die Musik tief in die Erde, runter zu den Wurzeln und dem Pilzmycel.

Die Musik von "Atopos" macht uns zum ekstatisch hüpfenden Troll, denn in manchen Stimmungen ist der Mensch nun mal eher ein Troll als eine zarte Katze oder ein Vogel. Und in diesen Troll-Momenten, da sollten wir tanzen, findet Björk.

Vielleicht sollen wir daran denken, dass sogar Pilze in Gemeinschaft leben, nie allein vorkommen und dank ihres Myzels im Untergrund stets in Verbindung mit ihren Artgenossen sind? Wie also soll Einsamkeit dann beim Menschen gut gehen können? Natürlich geht es bei Björk um die Liebe – und nicht nur um die zwischen Mann und Frau.

Björk hat in der Familiengeschichte gegraben

Das Stück "Ancesstres" ist ein Abschiedssong, ein Lied, eigentlich ein Gedicht für die 2018 verstorbene Mutter.

Björk hat viel von ihrer Mutter gelernt, zum Beispiel ihren spielerischen Umgang mit Wörtern, die sie oft neu erfindet. Wie auch den Albumtitel: "Fossora" ist eine freie weibliche Abwandlung von "graben". Also: sie gräbt. Auch in der Familiengeschichte lässt sich graben, und auch das hat Björk in ihrer Zeit im Lockdown getan.

Es ist typisch für Björk, ihr persönliches Leben mit den großen Themen Leben, Liebe und Tod in Zusammenhang zu setzen. Dass die Melodie des Lebens nicht immer gleich spielt, ist auch auf ihrem Album deutlich zu hören. "Fungal City" etwa könnte beinahe als fröhliches Kinderlied durchgehen. Hier ist der Künstler Serpentwithfeet, ein experimenteller Musiker aus Brooklyn, beteiligt.

Aber wir hören auf "Fossora" auch das fast sakral wirkende "Sorrowful Soil", übersetzt: trauernde Erde. Nicht der Planet ist gemeint, sondern das organische Gemisch unter unseren Füßen, das die Grundlage für unser aller Nahrung bildet und der Ort ist, in dem Björk ihre Mutter begraben hat.

Orchestrale und experimentelle Kammermusik.

Ihre Mutter lebte jenseits patriarchaler Strukturen, in einem alten Haus außerhalb von Reykjavik, so alt, dass es manchmal durchs Dach regnete, erzählt Björk. Sie war eine Frau, die sehr frei lebte und dies auch ihren Kinder nahebrachte.

Für diese Freiheit, die sich auch in ihrer Musik findet, ist Björk bekannt geworden. Obwohl sie ein Popstar ist, macht sie orchestrale und experimentelle Kammermusik. Bewundernswert und mutig, diese Künstlerin hat mit "Fossora" mal wieder ein Ausnahmealbum gemacht, dass dieses Jahr noch dringend fällig war.