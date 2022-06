Von Stauffenberg: Enkel erinnern an das Erbe des Großvaters

Sophie von Bechtolsheim, geborene von Stauffenberg, und ihr Bruder Karl Graf Stauffenberg sind Enkel eines berühmten Mannes der deutschen Geschichte. Ihr Großvater Klaus Graf Schenk von Stauffenberg zählt zu den bekanntesten Persönlichkeiten des militärischen Widerstands gegen den Nationalsozialismus. Sophie von Bechtolsheim empfindet dieses Erbe allerdings nicht als Last. "Es gibt Schlimmeres auf dieser Welt als von einem Ehepaar abzustammen, das sich in einer schwierigen Zeit für mich vorbildlich verhalten hat." Aber zu so einer Familiengeschichte müsse man natürlich eine Haltung entwickeln. Deshalb hält die Historikerin Vorträge an Schulen und schreibt Bücher über ihren Großvater und die Zeitzeugen des Widerstands gegen den Nationalsozialismus.

Das Attentat prägt die Familie von Stauffenberg bis heute

Ihr Großvater und viele der Verschwörer des geheimen Netzwerkes wurden damals hingerichtet, ihre Angehörigen in Sippenhaft genommen. Betroffen war damals auch Stauffenbergs Frau Nina und ihre vier Kinder, ein fünftes war unterwegs. Auch von ihnen erzählt Sophie von Bechtolsheim, wenn sie an Schulen Vorträge hält. Sie erzählt die Geschichte ihrer Großeltern, der tapferen Großmutter Nina, die die Pläne ihres Mannes unterstützte, ohne Details zu kennen. Sie musste für die fünf Kinder überleben.

Die Großeltern lernten sich in Bamberg kennen. Für die Enkel Sophie von Bechtolsheim und ihren Bruder Karl Graf Stauffenberg ist die Stadt bis heute mit Erinnerungen verbunden – hier besuchten sie oft ihre Großmutter Nina. Ihr war wichtig: Keiner der Familie sollte sein Leben als "Berufshinterbliebener" gestalten, sondern eigene Wege gehen.

Kindheitserinnerungen: Erzählungen der Oma

Neben der bewegten Geschichte der Familie haben die Enkel aber auch ganz normale Kindheitserinnerungen. Sophie von Bechtolsheim hat ihre Oma nach der Schule oft besucht, an den Geruch ihres Parfüms erinnert sie sich bis heute.

Zum Artikel: Gedenkfeier für Claus Schenk Graf von Stauffenberg

Doch sie stellte ihr auch Fragen zu ihrem Leben, wie sie es nach dem Attentat und der Hinrichtung ihres Mannes denn ausgehalten habe, alleine in Einzelhaft, mit einem Baby, das sehr krank war, mit den Kindern, von denen sie nicht wusste, ob sie noch lebten. Und der Mann, der tot war. "Da hat sie zu mir gesagt: 'Man kann nie länger als drei Tage auf der Palme sitzen. Nach drei Tagen muss man runterkommen und sein Ding machen. Und das war das, was der Tag, der Alltag erfordert hat. Da ist sie mir ein Vorbild."

"Das Erbe weitertragen"

Für Enkel Karl Graf Stauffenberg ist es wichtig, das das Erbe weitergetragen wird. "Wenn wir es nicht machen, macht es keiner, und deswegen müssen wir es machen." Allerdings: Das "Erbe" spürte Karl schon als Schüler. Mehrmals musste er im Geschichtsunterricht bei jeweils neuen Lehrern ein Referat über seinen berühmten Großvater halten. "Verstecken konnten wir uns nicht. Ich wäre lieber 'der Karl' gewesen und nicht 'der Enkel'."

Als Politiker, Autor und Redner versucht er die Geschichte ins Heute zu transportieren und gerade jungen Menschen und Kindern beizubringen, dass sie in einer Gesellschaft leben, in der jede und jeder Verantwortung übernehmen muss.

Sophie von Bechtolsheim ist durch die Reaktionen auf ihr erstes Buch über ihren Großvater klargeworden, wie wichtig auch das emotionale Erbe der Vorfahren für alle ist. "Mal abgesehen von prominenten Protagonisten der Geschichte fand ich es einfach total wertvoll, auch Geschichten zu erzählen über Menschen, deren Namen man nicht kennt."

Ihr zweites Buch: "Stauffenberg. Folgen" erzählt von diesen meist unbekannten Zeitzeugen der jüngeren Geschichte. Ein großer Name, eine große Verpflichtung, aber auch eine große Chance.