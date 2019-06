Traumrolle Rio Reiser: Moritz von Treuenfels kommt nach München

Potsdam war ihm "zu sauber"

Den Totenschädel für den "Hamlet" klaut die Truppe vom "Pest-Friedhof", weil sie das Geld für die Requisiten sparen muss, alle Konflikte werden fleißig, aber nicht ernsthaft ausgefochten. Das reicht für ein sommerliches Theater-Vergnügen bei allerschönstem Premieren-Wetter. Klar, Freilichtaufführungen sind selten provokant oder auch nur gewagt. Sie sind der "versöhnliche" Abschluss der Saison, sollen das Publikum gut gelaunt in die Ferien schicken und nebenbei die Kasse der Theater aufbessern. Moritz von Treuenfels, dem Potsdam insgesamt "zu schön" war, wie er den Potsdamer Neuesten Nachrichten in einem Interview verriet, wird nun bald anderswo zu sehen sein. Der künftige Intendant des Münchner Residenztheaters und Noch-Chef des Theaters Basel, Andreas Beck, wurde auf ihn aufmerksam.

Daher wechselt von Treuenfels zunächst für ein Jahr in die Schweiz, anschließend nach München, also in eine Stadt, die ebenfalls unter dem Ruf "leidet", zu sauber, zu brav, zu bieder zu sein. Überraschend wird das für den Schauspieler nicht sein, studierte er doch an der Isar, an der Otto-Falckenberg-Schule. Und sein erstes festes Engagement führte ihn 2015 ausgerechnet nach Düsseldorf, in eine Metropole, die mindestens so wohlhabend und aufgeräumt ist wie München. Womöglich konnte von Treuenfels überhaupt nur deshalb den Rio Reiser so glaubwürdig verkörpern, dessen Protestlieder so authentisch interpretieren, weil er aufgrund seiner bisherigen Lebensstationen genau weiß, wogegen sie sich richteten: Gegen die bisweilen unerträgliche bundesrepublikanische Selbstzufriedenheit. In seiner Heimatstadt Eutin, an der Waldorf-Schule, war von Treuenfels von "Linken und Punks" umgeben, da erscheint es selbstverständlich, das er in München zunächst einen Kulturschock hatte.