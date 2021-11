Von Reform zu Rückschritt: 50 Jahre Pastoralreferenten

"Ein neuer Zweig am Baum der kirchlichen Dienste" – es klang hoffnungsvoll, wie der Münchner Kardinal Julius Döpfner 1971 die deutschlandweit ersten Pastoralreferenten im Erzbistum München und Freising umschrieb: Erstmals arbeiteten Laientheologen in der Seelsorge, die bis dahin allein Priestern vorbehalten war.

Rückenwind gab dem Münchner Kardinal damals das Zweite Vatikanische Konzil, das er in seinem Reformbemühen mitgestaltete – bis hin zur Stärkung der sogenannten Laien, also der Nicht-Priester. Und für Döpfners neu geschaffene Berufsgruppe interessierten sich auch andere Bistümer.

Wegen Zölibat: Viele wurden Pastoralassistent statt Priester

"Die Münchner begannen, und dann zog Passau nach, weil es viele Theologiestudierende gab, die sich nicht weihen lassen wollten", erinnert sich Max Aigner, inzwischen pensionierter Pastoralreferent, ausgesandt 1984. "Wir waren sehr dankbar, dass es möglich war, sich eine Frau zu suchen und Kinder zu haben und zu heiraten, aber doch in der Kirche zu arbeiten."

Max Aigner war einer der vielen Katholiken in Deutschland, die eigentlich Priester werden wollten; dann aber Pastoralreferent wurde – wegen des Zölibats. Priester dürfen nicht heiraten, keine Familie haben.

Beruf machte Hoffnung auf verheirateten Klerus

Der Bochumer Kirchenhistoriker Andreas Henkelmann glaubt, dass selbst die Bischöfe damals davon ausgingen, dass es sich bei der neuen Berufsgruppe der Pastoralreferenten ohnehin nur um ein Provisorium handele. "Das heißt, dass die Hoffnung bestand, ein Priesterberuf ohne Pflichtzölibat einzuführen", so der Theologe. Die Motivation sei damals schon der Priestermangel gewesen. "Der war natürlich noch nicht vergleichbar mit dem, was wir heute kennen, der aber tatsächlich für die Motivation genauso wichtig war."

Gerade München und Freising habe damals schlechte Zahlen im Vergleich zu anderen bayerischen Bistümer gehabt. Außerdem verweist Henkelmann darauf, dass der Beruf des Pastoralreferenten in den ersten Jahren auch nur Männern vorbehalten war und diese dann auf freie Vikarstellen kamen; jene Stellen also, die eigentlich für Neupriester vorgesehen sind, von denen es aber eben immer weniger gegeben habe.

Selbst Frauen durften anfangs predigen

Doch aus der Hoffnung, aus den Pastoralreferenten könnten alsbald verheirateten Kleriker werden, so genannte "Viri probati", wurde nichts. Dafür öffneten die Bischöfe die neu geschaffene Berufsgruppe wenigstens für Frauen. "Ich war die erste Pastoralreferentin in München", sagt Brigitta Wimmer nicht ganz ohne Stolz. So konnte sie auch als Frau als Seelsorgerin arbeiten, auch ohne Weihe.

Für die heute pensionierte 69-Jährige damals ein echter Aufbruch: "Wir haben damit gemerkt, dass sich die Menschen gerade nach dem Konzil und in dieser Aufbruchssituation gefreut haben, dass sich etwas rührt in der Kirche." Für ihre Generation an Pastoralreferenten und -referentinnen sei immer klar gewesen, dass sie auch in der Verkündigung mithelfen. "Ich hab immer gepredigt, zum Teil natürlich dann in den letzten Jahren dann nur in Wortgottesdiensten."

Vatikan erteilt Predigtverbot für Laien

Denn nachdem Joseph Ratzinger, der Brigitta Wimmer als damaliger Erzbischof von München und Freising noch als Pastoralreferentin aussandte, in die Glaubenskongregation nach Rom berufen wurde, kamen aus dem Vatikan die Verbote: Aus römischer Sicht ist das Predigen im Sonntagsgottesdient allein dem geweihten Priester vorbehalten. Die deutschen Kirchenoberen mussten die Laienseelsorger wieder von der Kanzel holen, zumindest offiziell.

"Von der Dogmatik her sollte ja die Grenze zwischen Laien und Klerikern nicht aufgeweicht werden und da war unser Beruf eine Gefahr, dass diese Grenzen aufgeweicht werden könnten", bedauert Wimmer, macht aber keinen Hehl daraus, dass sie sich bis zuletzt immer wieder darüber hinweggesetzt hat.

Kirchensteuer begünstigt Einführung von Laienseelsorgern

Die Gefahr, die der Vatikan in der Laienpredigt im Sonntagsgottesdienst wittern mag, ist durch römische Vorgaben jedenfalls längst gebannt. Für Kirchenhistoriker Andreas Henkelmann auch keine Überraschung. Ihm zufolge entsprechen die Pastoralreferenten auch nicht zwangsläufig dem, was das Zweite Vatikanische Konzil beabsichtigte: "Die Dokumente des Zweiten Vatikanums sind ja so offen, dass man auch durchaus sagen kann: Wir stellen keine Laien ein."

Die allermeisten Länder hätten auch gar keine Hauptamtlichen. "Die können sich das auch gar nicht leisten. Und in Deutschland war das möglich, weil es gab Geld, das ist ja genauso wichtig. Wenn man kein Geld hat, kann man auch keine Laien einstellen."

Klerikalismus: "Der Laie ist nie genug!"

Mehr als 3.000 Pastoralreferenten gibt es derzeit in den deutschen Bistümern – noch. Noch fließen auch entsprechend Kirchensteuereinnahmen, von denen sie finanziert werden. Größere Sorge bereitet der neuen Generation aber nach wie vor die Frage, was sie denn nun dürfen und was nicht. Das hängt zum Großteil an den Bischöfen und der Frage, ob sie römische Vorgaben wie das Predigt-Verbot für Laien durchsetzen – oder Laien gar die Gemeindeleitung anvertrauen.

Das ist im Erzbistum München und Freising etwa schon der Fall, trotz römischen Verbots. Kerstin Englmeier ist trotzdem unzufrieden. Die 31-Jährige ist hier seit Juli Pastoralreferentin – nach dem gleichen Theologiestudium, das auch Priester haben, und obendrein fünf Jahren Ausbildung zu ihrem Traum-Beruf. Trotzdem stellt sie – mitten in der Debatte um Klerikalismus und Priesterzentriertheit – mitunter fest: "Es ist ein großes Hallo, wenn ein Priester wieder im Pfarrverband ist. Der Laie kann machen, was er will, der Priester ist immer mehr."

Diese Erfahrung hätten vor allem in den letzten Jahren viele Laientheologen in der Seelsorge machen müssen. "Und das birgt natürlich immer ein großes Frustrationspotential. Also, es wäre noch ganz viel möglich, kirchenrechtlich und theologisch sowieso!"