Von Nashville nach Reichenhall: So swingt Dirigent Daniel Spaw

Bewunderung für Ernst Fischer

Zum Saisonauftakt steht in Bad Reichenhall ein dreitägiges Johann-Strauss-Festival auf dem Programm, leider war das Eröffnungskonzert im repräsentativen Theaterbau sehr schlecht besucht, obwohl Musik von Ernst Fischer zu hören war, einem heute weitgehend vergessenen, 1975 gestorbenen Unterhaltungskünstler, der sich ganz in der Tradition des Walzerkönigs sah: "Ernst Fischer ist definitiv ein Geistesverwandter von Johann Strauss, vielleicht der deutsche Johann Strauss des 20. Jahrhunderts", so Spaw. "Was mich immer wieder beeindruckt, wenn ich Werke von ihm dirigieren darf, ist sein Handwerk. Es ist so geschliffen, so fein gemacht, eine meisterliche Orchestrierung und ich bin mir sicher, dass es Werke gibt, die nirgendwo sonst aufgeführt werden als hier in Bad Reichenhall."

"Ich bin gut angekommen"

Eingängig ist die Musik von Ernst Fischer ohne Zweifel, unterhaltsam im besten Sinn des Wortes, wenn auch vielleicht nicht mehr ganz auf der Höhe der Zeit. Obwohl: Jazz-Elemente finden sich bei ihm durchaus. Daniel Spaw jedenfalls ist rundum zufrieden an der Saalach, obwohl er mitten in der Pandemie nach Bad Reichenhall kam: "Ich bin gut angekommen, und zwar deshalb, weil wir im Team und im Büro Wege gefunden haben, mit den Musikern aktiv zu bleiben. Ich habe das Orchester also in allen verschiedenen Facetten und Phasen erlebt, wo wir erst mit Abstand nur Tonaufnahmen gemacht haben, dann haben wir Videoaufnahmen gemacht. Die letzte Phase, die ich noch zu erleben haben, ist mit vollem Orchester auf der Bühne und mit dem Publikum im Saal."