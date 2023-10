Von Maffay bis BAB - Nürnberger revolutionierte den Deutschrock

In seinem Musikzimmer in Nürnberg stehen Instrumente aus der ganzen Welt. Ernst Schultz liebt es, mit verschiedenen Klängen zu experimentieren. Kaum ein Quadratzentimeter, der nicht von Gitarren, Steeldrums, Banjos und anderen Instrumenten gefüllt wird. Selbst im Interview mit BR24 hat der 80-jährige Musiker eine Gitarre auf dem Schoß, das Plektrum in der Hand. Er kann das Musizieren nicht lassen und wenn man ihm zuhört, dann versteht man schnell, dass er das auch gar nicht will.

Inspiration für Stars wie Peter Maffay und Udo Lindenberg

Auch mit 80 Jahren schreibt Schultz noch neue Songs – dabei füllen bereits unzählige Hits sein riesiges Schallplattenregal. Alben aus seiner Solokarrierezeit, aber auch von "Ihre Kinder", der Band, mit der Schultz 1969 den deutschen Musikmarkt revolutionierte. Denn "Ihre Kinder" war eine der ersten Bands, die sich traute, Deutschrock zu veröffentlichen. Damit inspirierten sie auch andere Künstler in Deutschland. Wolfgang Niedecken, Peter Maffay und Udo Lindenberg berufen sich bis heute auf die Deutschrock-Pioniere aus Nürnberg.

„Wir haben zu Udo Lindenberg gesagt, Mensch Alter, wenn du was zu sagen hast und was sagen willst, dann sag es, aber bitte auf Deutsch.“ Ernst Schultz, Musiker

Bob Dylan als Vorbild

Die Idee dazu kommt Ernst Schultz, als er noch mit seiner Coverband in amerikanischen Clubs in Nürnberg auftritt. Er ist leidenschaftlicher Bob Dylan-Fan und beginnt, deutsche Texte mit Folk und Blues zu verbinden. Eine Revolution! Denn bis Ende der 1960er-Jahre kennt die Musikbranche in Deutschland nur zwei Dinge: amerikanischen Rock und Schlager. Mit seinem Bandkollegen Sonny Hennig entstehen die ersten Rocksongs in deutscher Sprache. Schultz erzählt: "Das war so was von grauenhaft schwierig, weil viele Worte durch die Schlagermusik total belastet waren für uns. Zuallererst haben wir mit den Liebesliedern aufgeräumt: kein Happy End!"

Protest statt Lovesongs

Drogenmissbrauch, Apartheid, Kriegsopfer – die sozialkritischen und politischen Texte machen "Ihre Kinder" schnell bekannt. Ernst Schultz legt eine Schallplatte ein, noch immer kennt er die Texte auswendig. "Der Soundtrack meines Lebens", schmunzelt der 80-Jährige. Auf eine ist er besonders stolz: die legendäre Jeans-Platte. "Die Plattenfirma wollte ein preiswertes Cover gestalten und ließ es 15.000 Mal im Knast in Straubing nähen. Am Ende wurde es aber die teuerste Platte der 1970er-Jahre, weil die Druckmaschinen den Jeansstoff nicht anheben konnten und jede einzelne Platte per Hand in die Jeanshülle gelegt werden musste." "Ihre Kinder" wollen Anfang der 1970er-Jahre provozieren. Ihre skandalösen Texte schaffen es anfangs kaum ins Radio, treffen aber ins Herz der damaligen Jugend.

Skandalöser TV-Auftritt

Die Nürnberger touren durch ganz Deutschland und treten bald auch im Fernsehen auf. Im Dezember 1970 lösen sie mit ihrem Song "Leere Hände" über einen chancenlosen Strafgefangenen einen Skandal aus. Ernst Schultz erinnert sich an die vielen Anrufe, die nach den ersten Takten beim Fernsehsender eingehen: "Wie man solche langhaarigen ungewaschenen Subjekte in der Vorweihnachtszeit auftreten lassen könnte." Trotz der Fernsehauftritte bleibt der große Durchbruch aus. Nach dem Ende der Band verdiente Ernst Schultz sein Geld als Grafiker, schrieb aber weiter fleißig Songs. Auch mit 80 Jahren denkt Ernst Schultz noch lange nicht ans Aufhören.

Musik als Lebenselixier

"Ich brauche das Publikum", sagt die fränkische Rocklegende. Eine Herzensangelegenheit wurden seine deutschen Interpretationen von Bob Dylan, mit denen er noch heute regelmäßig Konzertabende füllt. Rund 30 Konzerte spielt er noch pro Jahr, gibt mit Gitarre und Mundharmonika Vollgas. Am Ende ist er schweißgebadet, aber glücklich: "Wenn ich auf der Bühne stehe, dann fühle ich mich jung". Ernst Schultz hofft, dass seine Gesundheit noch eine Weile mitmacht. Für seine musikalischen Verdienste zeichnet ihn der Bezirk Mittelfranken nun mit einem Sonderpreis aus. Mit der Nürnberger Band "Ihre Kinder" habe er Pionierarbeit für die deutsche Rock- und Popkultur geleistet und die Musikbranche nachhaltig geprägt, so die Jury. Die Verleihung findet am Montag, ab 18.00 Uhr in der Musikzentrale in Nürnberg-Gostenhof statt.