Von Löwen und Gockeln: Biennale Venedig ehrt Katharina Fritsch

Ein Goldener Löwe für das Lebenswerk? Sie habe sich gefreut und fühle sich geehrt, hat die Künstlerin Katharina Fritsch mitteilen lassen, über ihre Galerien. Presserummel indes ist nicht ihr Ding. Zumal ihre Werke auch für sich selbst stehen.

Gockel überm Trafalgar Square

Keinen goldenen Löwen, sondern einen überlebensgroßen blauen Gockelhahn hatte sie vor rund zehn Jahren in London auf dem Trafalgar Square postiert. Ein überaus publikumswirksames Kunst-Event, wo der blaue Hahn von Katharina Fritsch eine Zeitlang den Counterpart darstellte zur Siegessäule, dem berühmten Monument für Lord Nelson.

Könnte man das interpretieren als einen Kommentar oder eine Kritik zur Männerwelt? Katharina Fritsch dazu: "Der deutsche Titel ist 'Hahn' und der englische 'Cock'. Ist natürlich der böse Wortwitz, der da grassiert, sehr cockig. Auf jeden Fall kam natürlich dann die Ironie dazu. Überall auf diesen ganzen Sockeln, da steht King George, da steht Nelson. Es gibt ganz viele Generals und Coquerels. Ich meine, jede erfolgreiche Künstlerin ist natürlich ein Meilenstein für den Feminismus. Ich habe das natürlich nie so direkt zum Thema meiner Arbeit gemacht. Ich wollte lieber meinen Bildern im Kopf folgen und meinen Visionen."

Figuren wie Riesen-Nippes

Katharina Fritsch, geboren 1956, war als Studentin in die Düsseldorfer Kunstwelt gekommen. Die war damals in den 1980ern geprägt von Joseph Beuys, von Arte povera und Minimal Art, zwischen Düsseldorf und New York. Und ihre Skulpturen – Mäuse, Ratten, Elefanten, der Gockelhahn in London – waren nie als einfache Tierporträts gemeint. Es ging ihr um die Reduktion auf "die Form an sich".

Die Skulpturen werden immer mit Farben beschichtet: Blau, Rosa, Grau. Und sie wirken so wie massenproduzierte Souvenirs, wie riesige Nippes-Figuren. Einerseits. Und dann auch, durch die immer gleichmäßig aufgetragene Farbe, wie ausgestanzt aus der Wirklichkeit. Wie Fehl- und Leerstellen in der Wahrnehmung. Und damit surreal.

Der geklonte Mann

Katharina Fritsch sagte in unterschiedlichen Kontexten, ihre Werke seien autobiografisch motiviert. Aber es geht ihr darum, das Private ins Allgemeine zu ziehen. "Die Tischgesellschaft" von 1988 zum Beispiel ist ein Skulpturenensemble. Es zeigt eben eine Tischgesellschaft. Ein Mann, geklont und wie in unendlicher Reihe platziert, an einem Tisch.

Katharina Fritsch: "Das ist immer, wenn ich etwas mache, ziemlich diffus. Ich habe halt sehr viele Assoziationen und ziehe das dann zusammen in so einer Skulptur. Mein Modell, Frank Fenstermacher, mit dem ich damals befreundet war, und der, wenn er am Tisch saß, für mich der Mann am Tisch war. Ist halt auch ein spezieller Typ: Wenn man den trifft, denkt man, man kennt ihn." Von Katharina Fritsch vom Privaten auf die Metaebene geholt, sieht das aus heutiger Sicht aus wie eine Tischgesellschaft aus lauter Robotern. Untätig und stumm sitzen sie da. Unfähig, die Welt zu gestalten?

Frisches Lebenswerk

Ein anderes Beispiel für den unverwechselbaren Stil von Katharina Fritsch: ihr lebensecht wirkender Elefant, eines ihrer bekanntesten Werke. Inspiriert ist er von einem Ort, dem Museum für Naturgeschichte in Krefeld. Und interpretieren könnte man ihn wieder als Leerstelle, als aussterbende Art.

Angesichts aktueller Debatten um Ethik, um Klimawandel und Biodiversität wirkt das Lebenswerk von Katharina Fritsch frisch. Und allemal: zeitlos aktuell.