Von Kiew an den Chiemsee: Ein neues Leben im Exil?

Seit knapp einem Jahr gibt es für Familie Piriyev kein "normal" mehr. Denn "normal" – das war das Leben in Kiew. Die Piriyevs lebten im siebten Stock eines Hochhauses nahe des Flughafens. Besuchten regelmäßig Konzerte. Die Kinder gingen in die Schule, Elena Piriyev arbeitete als Notarin und Oleksandr als professioneller Cellist und Musik-Manager. Bis zum 24. Februar 2022.

Nach Kriegsbeginn: Monate der Depression

Sie seien vor den Raketen nach Lviv geflüchtet, erzählt Oleksandr. Der Musiker hat Verwandtschaft dort. "Dann meinet meine Frau aber: Oleksandr, wir müssen in den Westen, vielleicht nach Deutschland."

Von Lviv geht es also nach München. Eine deutsche Familie bietet den Piriyevs ihr Ferienhaus am Chiemsee als Unterkunft an. Dort leben sie seit März und versuchen, das letzte Jahr zu verarbeiten. Versuchen, mit der Gefühl klarzukommen, in der Luft zu hängen. So beschreibt es zumindest Elena Piriyev. Wie in einer Parallelwelt komme sie sich manchmal vor. "Du kannst nicht zurück und hier ist alles fremd – ich war vier Monate lang depressiv, habe viel geweint."

Albtraum und neue Realität

Im Rückblick wirke vieles verschwommen. Sie hätten kaum konkrete Erinnerungen an ihre Anfangszeit in Deutschland, erzählt das Paar. Im Vordergrund stünde das Überleben, dass es den Kindern gutgehe. Beide reden sehr unterschiedlich über ihr früheres Leben und den Krieg. Elena wird schnell emotional, Oleksandr spricht gefasst. Oft ringt er nach den richtigen deutschen Begriffen. So ist das jetzt. Auch das ist Teil seines neuen Lebens. Ein Leben, das sich viel in der Volkshochschule beim täglichen vierstündigen Sprachkurs abspielt. Eine Konstante gibt es trotzdem: Die Musik.

Oleksandr studierte an der nationalen Musikakademie in Kiew Cello. Er organisierte Musik-Events, wie das "Kharkiv Music Fest" oder das "Mariupol Classic Festival". An Orten, die jetzt mit Kriegsbildern verbunden sind. In seinen Musik-Events ging es Oleksandr immer um den Austausch von Menschen diverser kultureller Hintergründe. Was sie geeint hat: Die Liebe zur klassischen Musik.

Auch in seinem neuen Leben bleibt er dieser Idee treu. Allerdings mit einem etwas anderen Blickwinkel. Ihm sei es wichtiger geworden, ausdrücklich ukrainische Musik zu spielen, sagt er. "Für mich ist es entscheidend, meine ukrainische Kultur zu präsentieren."

Auch die Musik bekommt eine andere Bedeutung

In Deutschland veranstaltet Oleksandr Benefizkonzerte, letztes Jahr im Juni zum Beispiel unter dem Motto "Concert for tomorrow", für das er Münchner und ukrainische Künstler und Musikerinnen zu einem Symphonieorchester zusammenbrachte. Die Spenden gingen an ukrainische Schulen, Krankenhäuser oder wurden für den Wiederaufbau der Musikschule in Butscha verwendet.

Er glaubt an die Kraft der Musik, die die Aufmerksamkeit der ganzen Welt weiterhin auf den Krieg lenken könne. Deswegen seien auch Siege wie die des ukrainischen Kalush Orchestras beim Eurovision Songcontest 2022 wichtig. Damit Menschen in anderen Ländern verstünden, dass die Ukraine ein Russland-unabhängiges, eigenständiges Land mit eigener Kultur ist, das es zu schützen gelte.