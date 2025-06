Von Iggy Pop bis Roxette: Das Tollwood Sommerfestival 2025

"Who am I if I'm not with you?" wird der finnische Sänger Samu Haber vermutlich am 19. Juni in München singen und damit als erster Künstler die Musik-Arena auf dem Tollwood-Sommerfestival eröffnen. Der Startschuss für ein knapp vier Wochen lang hochkarätig besetztes Line-up.

Godmother & Godfather of Punk

An Superlativen hat es bei der musikalischen Besetzung auf dem Tollwood noch nie gefehlt. Dieses Mal holen die Veranstalter mit dem 78-jährigen Iggy Pop am 24. Juni nicht nur den Godfather of Punk in den Olympiapark Süd, sondern am 14. Juli auch gleich noch sein Gegenstück, die gleichaltrige Godmother of Punk: Patti Smith.

Smith wird im Quartett mit ihrer Band auftreten. Fans dürften sich wohl auf Songs von ihrem ersten, berühmten Album "Horses" freuen, das dieses Jahr 50 Jahre alt wird. Für sie ist es dabei schon der dritte Auftritt auf dem Tollwood, für Iggy Pop dagegen eine Premiere. Dass man das bei dieser jahrzehntelangen Karriere noch sagen kann!

Noch mehr Jubiläen

Ein anderes 50-Jähriges feiert dieses Jahr auch die Rockband "Lynyrd Skynyrd". Streng genommen ist Band aus Florida schon ein paar Jahre älter, will ihr halbes Jahrhundert Bandbestehen aber noch eine Weile mit seinen Fans zelebrieren und geht dieses Jahr unter diesem Motto auch in Deutschland auf Tour. Erster Halt am 30. Juni: das Tollwood-Festival.

Etwas jünger ist dagegen die Karriere vom Komiker und Musiker Willy Astor, der aus dem Tollwood Sommerfestival "nicht mehr wegzudenken ist", wie die Veranstalter auf ihrer Seite schreiben. Kein Wunder also, dass der Münchner Stammgast und Entertainer sein 40-jähriges Jubiläum in der Musik-Arena feiern wird. Und das dieses Mal sogar mit zwei Konzerten am 5. Juli. Eins davon extra für Kinder und zu Zielgruppen-gerechter Uhrzeit (14:30 Uhr), bevor es dann abends für ein erwachsenes Publikum das Beste aus vier Jahrzehnten Bühnenshows gibt.

Bayerische Acts

Ebenfalls fester Bestandteil des Tollwoods ist das Event "Werner Schmidbauer und Martin Kälberer laden ein". Seit Jahren schon holen sich die beiden dabei immer einen Gast zu sich auf die Bühne und musizieren einen Abend lang gemeinsam. War es letztes Jahr zum Beispiel Hannes Ringlstetter, ist es diesmal am 17. Juli die Münchner Singer-Songwriterin Ami Warning, Tochter des Reggea-Künstlers Wally Warning.

Und wer gleich noch mehr München auf die Ohren möchte: der Indie-Künstler Ennio wird am 6. Juli seinen neuen Song "Isar" und damit seine Hymne an seine Heimatstadt teilen.

Bereits ausverkaufte Konzerte

Aber nicht für jedes Konzert gibt es noch Karten. Wer Lust hatte, "Bologna" zu schreien, der ist eventuell schon zu spät dran. Das Konzert der Austro-Pop-Band "Wanda" ist bereits ausverkauft. Genauso wie der unplugged Auftritt der "Spider Murphy Gang", die Konzerte der deutschen Popsänger Lea und Berq und die der Weltstars Suzi Quatro und des Duos "Roxette".

Beendet wird das diesjährige Sommer-Tollwood, das vermutlich wieder eine knappe Million Besucher anziehen wird, mit dem britischen Jazzmusiker Jamie Cullum, für den es noch Karten gibt.