Von Gier, Geiz und geistiger Leere: Polen beim Filmfest München

Die erste Szene ist phänomenal – und wer sie gesehen hat, wird sie nicht mehr vergessen: Ein Discounter hat sich eine besondere Aktion ausgedacht: "Weihnachtsschnäppchen für Nackedeis". Morgens zur Öffnungszeit stehen rund einhundert Menschen vor dem Laden, dann werden sie hineingelassen, müssen sich aber bis auf die Unterwäsche ausziehen, um zu dem Paketberg in der Mitte des Geschäftes stürmen zu können. Zu Schnäppchenpreisen werden Großbildschirme verramscht – und das alles in Zeitlupe.

So beginnt dieses böse Gesellschafts-Panorama mit dem Titel "Die Maske", wild und in seinem schonungslosen Blick vernichtend: Geradezu körperlich sind die Gier zu spüren, der Geiz, aber auch die Regression hin zum Animalischen, die geistige Leere und die daraus resultierenden Formen sozialer Gewalt. All das untersucht Malgorzata Szumowska immer wieder in ihren Filmen. Die 1973 in Krakau geborene Regisseurin verbindet dafür gerne surreale Settings mit fast schon tänzerischen Choreographien, hinterfragt ihr Heimatland Polen kritisch und beschäftigt sich dabei auf eine hintergründig ironische Art und Weise mit Schmerz, Tod und Trauer. Und kontrastiert das wie in "Die Maske" dazu mit wummernder Metal-Musik.

Eine riesige Jesus-Statue wird aufgestellt

Für "Die Maske" bekam Malgorzata Szumowska 2018 bei der Berlinale ihre bisher wichtigste Auszeichnung überreicht, den Großen Preis der Jury. Der Film, der jetzt sowohl beim Filmfest München als auch in dessen Kooperation beim Streamingportal MUBI zu sehen ist, erzählt von Jacek, einem jungen Mann, der an dem größenwahnsinnigen Projekt einer kleinen Gemeinde in Polen mitarbeitet, am Bau der weltgrößten Jesus-Statue, größer noch als das Exemplar von Rio de Janeiro. Dabei kommt es zu einem schlimmen Unfall: Jacek stürzt in die Tiefe und sein Gesicht ist danach nur mehr Brei. Durch Transplantationen wird es ansatzweise wiederhergestellt, hat jedoch nun etwas unheimlich Maskenhaftes. Ihren Landsleuten stellt Szumowska kein gutes Zeugnis aus: In ihren Filmen erscheinen sie bigott, fremdenfeindlich, obrigkeitshörig und intolerant: "Bis 1989, bis zum Fall des Eisernen Vorhangs, hat die Kirche in Polen noch als Sinnstifter agiert, seitdem ist der Materialismus zur neuen Religion geworden – und eine geistige Leere ist entstanden, politisch wie spirituell."