Von Dnipro nach Landshut: Die Geigen, die durch den Krieg reisen

Am Anfang des Jahres nimmt Stanislav Yaroshenko den letzten Feinschliff an einem Meisterwerk vor: Eine Geige von höchster Qualität, nach hunderten Arbeitsstunden ist sie endlich fertig. Es ist der 23. Februar in einer kleinen Werkstatt im Konservatorium von Dnipro im Osten der Ukraine. Einen Tag später beginnt der russische Überfall auf das Land. Wie und wohin soll der Geigenbauer sein Instrument jetzt noch verkaufen?

Krieg in der Ukraine schränkt die Arbeit der studierten Musiker ein

Stanislav und seine Frau Irina erinnern sich genau an diesen Tag. "Wir sind in der Früh von den Detonationen wach geworden", erzählt Irina. "Wir haben dann in den Nachrichten gelesen, dass es in der ganzen Ukraine Einschläge gab und der Angriff wirklich angefangen hat. Wir hatten Angst, konnten es einfach nicht begreifen." Einen Monat lang können Stanislav und Irina ihr Haus nur selten verlassen. Ein Monat, in dem sie auch nicht an ihre Arbeit denken können. Beide sind studierte Musiker, er spielt und unterrichtet Geige, sie Bratsche. Mit dem Jahr 2022 wollen sie den nächsten Schritt gehen und sich nur noch auf den Bau ihrer Instrumente konzentrieren.

"Viele haben angefangen, in Panik wegzufahren, zu fliehen"

Doch an den Kauf einer Geige denkt seit dem Angriffskrieg niemand mehr, zumindest nicht im Osten der Ukraine. Die Stadt am gleichnamigen Fluss Dnipro ist in direkter Nähe zu den Schauplätzen, die während des Krieges eine traurige Berühmtheit erlangen. Nach Donezk sind es gut 250 Kilometer, das umkämpfte Kernkraftwerk Saporischschja liegt noch näher. "Viele haben angefangen, in Panik wegzufahren, zu fliehen", erinnert sich Irina Yaroshenko. "Sogar diejenigen, die in einer relativ sicheren Situation waren. Niemand konnte es begreifen. Bis heute begreift das keiner."

Geigen verkaufen über Social Media: Kontakt zu Atelier in Landshut

Irina und Stanislav aber bleiben. Und suchen in ihrer Not nach anderen Möglichkeiten, Geigen zu verkaufen. Fündig werden sie in Landshut. Auf Social Media werden die Geigenbauer auf das Atelier von Marius Laufer und Christian Klein aufmerksam. "Wir mussten eine Lösung finden. Wir hatten nicht direkt den Mut, ihnen zu schreiben. Aber in der Not, mussten wir es einfach tun. Wir wollten zusammenarbeiten, haben ihnen also eine unserer Geigen angeboten."

Per Post beginnt für die Geige eine Reise durch den Krieg

Die Antwort aus dem rund 2.000 Kilometer entfernten Landshut kommt schnell. Laufer und Klein sind einverstanden. Aller Risiken zum Trotz. "Wir hatten das Instrument noch nie in unseren Händen. Wir haben es auch nie gehört, geschweige denn gespielt. Wir kannten nur die Fotos. Die aber haben uns überzeugt." In Dnipro treibt währenddessen auch Stanislav Yaroshenko der Gedanke daran um, die Geige auf die Reise ins Ungewisse zu schicken. "Wir hatten natürlich große Angst, das Paket loszuschicken", erzählt er. "Wird das wirklich klappen? Machen wir alles richtig, oder geht die Geige vielleicht verloren? In unserer Situation aber, mehrmals am Tag Luftalarm, die Front in der Nähe, haben wir einfach beschlossen, die Geige loszuschicken."

Per Post beginnt eine Reise durch den Krieg – die jeden Tag verfolgt wird. Aus Dnipro und aus Landshut. "Die Tracking-App war permanent offen", erinnert sich Marius Laufer. "Wir haben täglich nachgeschaut und die Ungewissheit war groß." Besonders dann, als das Paket tagelang in Kiew geortet wird und Berichte über Raketenangriffe auf die Hauptstadt schon das Schlimmste befürchten lassen.

Geige erreicht nach 26 Tagen Landshut

Bis zum 28. Mai, Samstagmittag. Das Paket ist angekommen, nach 26 Tagen. "Das war ein riesiger Stein, der vom Herzen fällt. Die Erleichterung darüber, dass alles geklappt hat und wir das Instrument hier im Laden haben. Das war eigentlich nicht zu beschreiben", sagt Inhaber Christian Klein. Als Geigenbaumeister Marius Laufer die Geige dann in die Hand nimmt, überzeugt auch die Qualität. Laufer wollte selbst Orchestermusiker werden, hegt zugleich eine Leidenschaft fürs Handwerk. Heraus kam sein Traumberuf als Geigenbauer. Neben italienischen, französischen und deutschen Geigen – darunter auch seine eigenen – nun auch ukrainische Instrumente verkaufen zu können, "ein absolutes Highlight".

Langfristige Zusammenarbeit mit der Ukraine geplant

"Wir sind sehr froh darüber, dass Irina und Stanislav uns gefunden haben", sagt Laufer. Daraus soll nun eine langfristige Zusammenarbeit entstehen. Eine ukrainisch-niederbayerische Kooperation, "auf Augenhöhe", betont Laufer. "Es ging uns nie um Wohltätigkeit oder Charity. Das war auch Stanislav und Irina wichtig." Solidarität unter Geigenbauern gebe es aber schon. Besonders in einer solchen Notsituation. Mittlerweile sind drei Yaroshenko-Geigen in Landshut angekommen, zwei von ihnen sind bereits verkauft. In wenigen Tagen wird die nächste Geige auf ihre Reise von Dnipro nach Niederbayern gehen. Viele weitere sollen folgen. Auch nach dem Krieg.