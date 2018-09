Von diesen 5 Bands wird man noch hören

Charlotte Adigèry aka WWWater hat zwei Seiten: Sie schreibt zuckersüße R'n'B-Synth-Pop-Songs und Avantgarde anmutende, kraklige, Elektro-Bretter. Wie zum Beispiel die brandneue Single "Screen". Hier lässt Adigéry ihrem ganzen Frust über unser Social-Media-Age freien Lauf. "I cannot live with myself no more", schreit sie dort. "I need a screen", bettelt sie, und "masturbate on my selfie" ist das bittere Ende dieses düsteren wie tanzbaren Hits, der gleichermaßen an die Yeah Yeah Yeahs und M.I.A. erinnert. Die elektronischeren Klänge sind WWWater auch keinesfalls fremd, Adigéry sang jahrelang als Backgroundsängerin für die belgischen Elektro-Rocker Soulwax, dessen Drummer Steve Slingeneyer sie jetzt live begleitet. So kann es gehen. Soulwax sind aber bei weitem nicht die einzigen Kollegen, die begeistert sind: Erst kürzlich bestanden die schottischen Post-Rapper von den Young Fathers darauf, Adigéry als Vorband mit auf Tour zu nehmen. Also watch out for WWWater.

Vive la france! Kazy Lambist