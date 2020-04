Von der Unfassbarkeit: Über Corona und Tschernobyl

Unfassbar und unbegreiflich

Unfassbar. Ein Modewort, das in der letzten Zeit oft seines Sinns entleert verwendet wurde. Unfassbar – dieses Wort müsste eigentlich reserviert sein für Ereignisse, die unser Vorstellungsvermögen übersteigen. Wie eine Pandemie, wie ein Tsunami, wie Tschernobyl, wie Fukushima. Katastrophen und ihre immensen Folgen, die mit keinem menschlichen Maßstab erfasst werden und die vom Menschen nicht beherrscht werden können.

Brennende Wälder in der Sperrzone

Ich war mehrmals in der Region um das Kernkraftwerk Tschernobyl, ich war in der 30-Kilometer-Sperrzone, in unbewohnbaren Geisterstädten und hoch verstrahlten Dörfern, in denen jahrelang Menschen ausharren mussten. Ich war jeweils nur tageweise dort, um zu berichten. Es erscheint mir absurd, dass gerade jetzt, in Zeiten der Corona-Pandemie, große Waldflächen in der Sperrzone in Brand geraten sind. Das Feuer bedroht nicht nur die atomaren Anlagen, es verbreitet auch eine radioaktive Wolke, die aus den verstrahlten Rinden der Bäume gelöst wird.

Gefahren in der Zukunft

Seit meinen Rechercheaufenthalten in Tschernobyl hat mich das Gefühl, dass die Natur bedrohlich sein kann, immer wieder eingeholt. Blühende Bäume, saftige Wiesen, intakte Wälder, Menschen, die die Felder bestellen, Kinder auf dem Schulhof – scheinbare Normalität. Die radioaktive Strahlung, die all dem unterliegt, ist nicht zu sehen, zu riechen, zu spüren, sondern nur zu messen. Die Folgen zeigen sich erst sehr viel später und in vielen Varianten. Die Gefahr der Strahlung ist für den Menschen zunächst nicht fassbar, genauso wenig wie die Wirkung eines Virus. Seitdem ich konfrontiert bin mit Covid19, kommt mir immer wieder das Interview mit einem Wissenschaftler in den Sinn, der in der Sperrzone forschte. Für ihn gab es keinen Zweifel, dass die genetischen Folgen der radioaktiven Bestrahlung in kommenden Generationen drastisch durchschlagen würden. Die größten Gefahren sah er für die Zukunft kommen, wenn Viren mutieren würden. Ein Horroszenario, das ich damals für abseitig hielt. Inzwischen haben wir gelernt, wie anpassungsfähig Viren sind ...