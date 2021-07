Von der Liebe aufgestachelt: "Barbier von Sevilla" in München

Ganz schön turbulent, dieser "Barbier von Sevilla", der übrigens nicht nur Bärte in Form hält und Perücken kämmt, sondern auch kriminellen Straßenkindern ihre Hehlerware abnimmt und das Bordell mit Aufputschmitteln versorgt. Überhaupt laufen hier ziemlich viele Schlitzohren mit zweifelhaftem Benehmen rum: Der angeblich so edelmütige Graf Almaviva, der knapp drei Stunden lang seiner angebeteten Rosina den Hof macht, zahlt seiner hochschwangeren Ex vor dem neuen Abenteuer noch schnell die doppelte Alimente. Und die Geistlichkeit verschwindet auch gern mal ins Rotlichtmilieu, um dann leicht stimuliert den Heimweg anzutreten. Das ist insgesamt eine durchaus vergnügliche Gesellschaftssatire, wenn auch immer augenzwinkernd, nicht wirklich scharf gewürzt.

Rossini dehnt und staucht die Zeit

Regisseur Köpplinger und Dirigent Michael Brandstätter kommen jedoch wunderbar mit Rossinis umwerfender "Relativitätstheorie" zurecht. Lange vor Albert Einstein hat der Komponist nämlich entdeckt, dass sich die Zeit dehnen und stauchen lässt. So kann eine "Schreck"-Sekunde bei Rossini mal zehn Minuten dauern, und dann werden zehn Minuten in einer einzigen Sekunde abgehakt. Die Handlung bleibt also mal stehen, und rast dann unvermittelt wie ein Tornado voran. Wenn Rossini nicht in der Lage gewesen wäre, die Zeit nach Belieben anzuhalten, hätte er diese Oper auch kaum in 13 Tagen komponieren können. Soviel Rasanz ist schwer zu inszenieren und zu dirigieren.