Von der Bühne zu Netflix: "Ma Rainey's Black Bottom"

Es zählt nicht unbedingt zu den einfachsten Aufgaben, ein Theaterstück als Film zu adaptieren. Die räumlichen Möglichkeiten sind begrenzt, Szenenwechsel demnach eher selten, der Kammerspiel-Charakter birgt die Gefahr von Monotonie. Hinzu kommen die Dialoge. Sie sind oft länger als die Aufmerksamkeitsspanne eines auf Unterhaltung abonnierten Publikums und erfordern – da oft voller Subtext – volle Konzentration. Regisseur George C. Wolfe geht mit "Ma Rainey's Black Bottom" dennoch das Wagnis ein. Seine Trümpfe: Eine Riege von Darstellern und Darstellerinnen, die gefühlt ihr komplettes Herzblut investieren, um das Stück und seine Botschaft einem neuen, auch jüngeren Publikum nahezubringen.

Der Film spielt 1927 in den USA, als die Segregation, also die sogenannte Rassentrennung, das Land und seine Bevölkerung nicht nur in den Köpfen, sondern auch gesetzlich spaltete. Hauptfigur ist die titelgebende Ma Rainey, eine der ersten schwarzen Bluessängerinnen, die Plattenverträge erhielt, Tourneen absolvierte und mit ihrer Musik ein Publikum begeisterte, das plötzlich nicht mehr zwischen Schwarz und Weiß unterschied.

Ein Film, ein Tag, ein Tonstudio

Fast die komplette Handlung spielt sich in einem Tonstudio ab. An einem heißen Sommertag in Chicago wollen die schweißgebadete Ma Rainey und ihre Band ein paar Songs aufnehmen, darunter einen ihrer bekanntesten: "Ma Rainey's Black Bottom". Um Musikgeschichte geht es jedoch nur am Rande. Im Fokus steht der gesellschaftliche Konflikt, der ewige Kampf um Aufstieg und Anerkennung, der auch innerhalb augenscheinlich homogener Gruppen brodelt. Denn Ma Rainey hat einen Konkurrenten in den eigenen Reihen, in ihrem engsten Zirkel.