Von der Bühne ins Internet: Nürnberger Theater wechselt Genre

Autorin Frederike Pöhlmann-Griesinger und Schauspieler Roland Beiküfner der Nürnberger Theatergruppe "Kunst und Drama" produzieren gerade eine Webserie über den Alltag der fiktiven Zeitungsfrau Maria Drechsler. Bislang sind schon sechs Folgen auf youtube erschienen – immer wenige Minuten lang.

Die zwei Personenszenen werden gespielt von Frederike Pöhlmann-Griesinger und Roland Beiküfner. Ihre Kamera ist das eigene Handy – dabei nimmt jeder den andern auf. Gezeigt werden Szenen einer Frau, die im Leben steht und genau beobachtet, was gerade passiert – und auch mal das kommentiert, was in der Zeitung steht.

Außergewöhnliche Menschen im Blick

Vor zwölf Jahren gründeten Frederike Pöhlmann-Griesinger und Roland Beiküfner die Theatergruppe "Kunst und Drama", die bislang in ganz Deutschland unterwegs war: Mit selbstgeschriebenen Stücken nach dem Motto: "Außergewöhnliche Menschen in außergewöhnlichen Situationen". Erste Videoversuche unternahm die Theatergruppe 2019 mit dem mysteriösen Puzzle-Film "Der Pfad" – aufgenommen im Nürnberger Volksbad. In diesem Jahr werden die Dreharbeiten fortgesetzt. Ihr bekanntestes Stück handelt von dem berühmten deutschen Aktionskünstler Joseph Beuys.

Erfolg mit "Der Hut von Joseph Beuys"

Seit Jahren touren Fredericke Pöhlmann-Griesinger und Roland Beiküfner mit dem Stück "Der Hut von Joseph Beuys". Es ist ein Ein-Personenstück, das interessante Anekdoten über den berühmten deutschen Aktionskünstler erzählt. Ein Stück, das gerade für das Internet überarbeitet wird. Schauspieler Roland Beiküfner, der gemeinsam mit Frederike Pöhlmann das Stück schrieb – entdeckte überraschende Geschichten über den Ausnahmekünstler Joseph Beuys.

"Was uns sehr erschrocken hat – dass er diese twin towers in Fett gebildet hat und da hat er in das Fett zwei Namen von arabischen Märtyrern eingeritzt hat und das ist vielen gar nicht bekannt ..." Roland Beiküfner, Schauspieler der Gruppe "Kunst und Drama" Hoffnung auf baldigen