Von Chipperfield geplante Gebäude in Bayern

Noch mehr Gebäude in Planung

Auch zwei weitere Gebäude Chipperfields befinden sich in München aktuell in der Planung. So soll zwischen Hauptbahnhof und Stachus beispielsweise ein gläserner "Erlebnistempel" gebaut werden. 2022 gewann Chipperfields Büro einen entsprechenden Ideen- und Realisierungswettbewerb. Außerdem soll im Münchener Stadtteil Bogenhausen auf dem ehemaligen Siemens-Areal eine neue Zentrale für die Bayerische Versorgungskammer entstehen. Vergeben wurde der Auftrag an Chipperfields Büro 2019, geplanter Baubeginn ist 2023.

Das Apple Bürogebäude in München

Das einzige, bis heute wirklich realisierte Gebäude Chipperfields in Bayern ist das Apple Bürogebäude "KARL" an der Karlstraße in der Maxvorstadt. Der Grundstein für das Gebäude wurde bereits 2019 gelegt. Es soll Platz für knapp 1.500 Beschäftigte auf 30.000 Quadratmetern bieten.