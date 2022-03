Von Benecke bis Ebrahimi: Neue Auflage des "MainLit" startet

Es war der 11. März 2020 als die Verantwortlichen des "MainLit" bekanntgaben: Die Erstauflage des Festivals wird nicht wie geplant zu Ende gehen. Die Corona-Lage spitzte sich zu. Wenige Tage später befand sich Deutschland im ersten Lockdown. Letztes Jahr fand das Mainfränkische Literaturfestival deshalb in kleinerem Rahmen von Sommer bis in den Herbst statt. Jetzt startet das Festival in eine neue Saison.

21 Lesungen bis Ende März

Aktuell sind bis Ende März 21 Lesungen geplant. Mit dabei sind die Fernsehmoderatorin Dunja Hayali, Kriminalbiologe Mark Benecke und der Musikjournalist Christof Leim. Es ist ein durchaus breit gefächertes Programm, das die Organisatoren des Mainfränkischen Literaturfestivals "MainLit" zusammengestellt haben. "Schwerpunkte planen wir keine. Wir wollen für jeden Geschmack etwas bieten", sagt Jochen Bähr, einer der Geschäftsführer.

Den Auftakt für die dritte Ausgabe des Festivals macht am Abend die Journalistin und Schriftstellerin Anne Gesthuysen. Es folgen Auftritte der Autorin Nava Ebrahimi, Trägerin des Ingeborg Bachmann Preises, und des Filmemachers Sönke Wortmann.

Festival wird im Sommer fortgesetzt

Die Lesungen finden an mehreren Orten in und um Würzburg statt, zum Beispiel im Gut Wöllried, der Kulturscheune Höchberg oder dem Staatlichen Hofkeller.

Eine Lesung wird auch Bestsellerautor Sebastian Fitzek halten, allerdings erst im zweiten Teil des Festivals. Denn das "MainLit" wird im Sommer fortgesetzt. Mitte Juni holt etwa Sebastian Fitzek den Termin nach, der im März 2020 wegen der Corona-Situation abgesagt wurde. Weitere Lesungen sind für den Sommer in Planung, heißt es von den Veranstaltern.

Die diesjährige Unterteilung des Festivals könnte durchaus ein Konzept für die kommenden Jahre sein, sagt Jochen Bähr: "Wenn sich das dieses Jahr bewährt, können wir uns gut vorstellen auch in Zukunft das 'MainLit' zu teilen." Die Veranstaltungen unter freiem Himmel seien zuletzt gut angenommen worden.

Erste Veranstaltungen bereits ausverkauft

Nun im März planen die Veranstalter des "MainLit" nach eigenen Angaben mit einer Saalauslastung von 75 Prozent. Einzelne Lesungen, darunter die von Sebastian Fitzek, seien bereits ausverkauft.

Macher und Geschäftsführer des Festivals sind der Würzburger Unternehmer Jochen Bähr und der Basketball-Funktionär Wolfgang Heyder. Heyder veranstaltet bereits seit 2016 das Bamberger Literaturfestival "BamLit". Für das Programm beider Festivals ist der Autor, Kulturmanager und Literaturagent Thomas Kraft verantwortlich.