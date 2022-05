"Von außen ist es Wahnsinn": Wackelt Russlands greise Elite?

Russland braucht eine neue Elite - darüber sind sich Putin-Fans und Putin-Gegner überraschend einig, eine Umbruchstimmung liegt in der Luft. So forderte die ehemalige Duma-Abgeordnete und Chefin des Moskauer Unternehmerverbandes Elena Panina (74) von der Partei "Einiges Russland" einen durchgreifenden Wandel an der Staatsspitze: "Es ist Zeit für personelle und wirtschaftliche Entscheidungen. Wir müssen die Bildung einer neuen Elite des Landes ernsthaft angehen. Bei dieser Arbeit sollten wir uns an den Beispielen der beiden großen Eliten der Vergangenheit orientieren."

Damit meint Panina nach eigenen Worten diejenigen, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Russland die Industrielle Revolution voranbrachten und diejenigen, die nach dem Zweiten Weltkrieg das Land wiederaufbauten.

"Das ist die reine, patriotische Elite der Zukunft"

"Der Hauptmotivationsfaktor im ersten Fall war die Idee eines großen Landes, im zweiten Fall die Idee einer gerechten Gesellschaft. Gleichzeitig konzentrierten sich beide großen Eliten der Vergangenheit auf soziale, kulturelle und technische Kreativität. Und beide haben in wenigen Jahrzehnten das geschafft, was andere in Jahrhunderten nicht geschafft haben", so die Ex-Politikerin. Sie setzt all ihre Hoffnung in die "Helden des Krieges" und verabscheut "Offshore-Neureiche, Showbusiness-Manager, die Phalanx von Pseudo-Pazifisten".

Dmitri Schurawlew, Politikwissenschaftler und wissenschaftlicher Direktor des Instituts für regionale Probleme ist skeptisch, was die Erneuerungsmöglichkeiten des russischen Spitzenpersonals betrifft: "Gelingt es der Elite nicht, neue Leute zu rekrutieren, dann explodiert der Kessel und kocht über. Aber jede Elite neigt zur Abschottung." Von außen seien die Eingriffsmöglichkeiten beschränkt. Gleichwohl sprechen nicht wenige russische Beobachter von einer "verrotteten Elite" und empfehlen, sie ausschließlich durch Veteranen des Ukraine-Krieges zu ersetzen: "Das ist die wahre Elite unseres Landes. Die reine, patriotische Elite der Zukunft."

"Kultur ist immer hierarchisch"

Übrigens drängen Putins Bewunderer auch auf einen Austausch des bisher tonangebenden, angeblich zu experimentierfreudigen und weltoffenen Kunst-Adels: "Es ist klar, wovor die liberale Intelligenz Angst hat. Sie fürchtet die Entstehung einer neuen kulturellen Elite. Sie hat Angst um ihren Platz an der Sonne, den Platz sozusagen, der die Macht über die Gedanken sichert", so Publizist Wladimir Moschegow. Kultur sei nämlich "immer hierarchisch", und Russland müsse sich künftig wieder strikt an "Urvater" Puschkin orientieren, damit es nicht denselben Weg gehe wie Deutschland, dass von Goethe abgefallen sei und wie Italien, das Dante im Stich gelassen habe.

"Wir befinden uns wieder in der späten UdSSR"

Während sich also kremlnahe Parteigänger eine deutlich forschere Elite mit der Tatkraft der fünfziger Jahre wünschen, Stalin lässt grüßen, hoffen die Liberalen natürlich auf eine Verjüngung an der Spitze. Dass die womöglich demnächst ansteht, ist nach einer Untersuchung der US-Forscherin Maria Schnee vom Institut für Europäische, Russische und Eurasische Studien der George Washington University derzeit auch die einzige "gute Nachricht", was die russischen Machthaber betrifft.

"Unsere Analyse der Zusammensetzung der russischen Eliten zeigt, dass wir uns in vielerlei Hinsicht wieder in der Situation der späten UdSSR befinden, wo Partei-Gerontokraten ein System mit verbarrikadierten Karriere-Leitern zementieren und auf ihren Posten an Altersschwäche sterben", so Schnee in ihrem Fazit, dass der russischsprachige "Insider" veröffentlichte.

"Das lässt hoffen, dass der natürliche Abgang der in den 1950er und 60er Jahren Geborenen nach und nach durch eine Elitegruppe mit anderen Ansichten ersetzt wird", so die Expertin: "Und auch, dass Putins Führungsreserve, frustriert über fehlende Karriereperspektiven vor dem Hintergrund einer stagnierenden Wirtschaft als Folge der Sanktionen, erneut Liberalisierungsprozesse starten kann, wie sie in der späten UdSSR stattfanden."

"Explosive Mischung aus Nomenklatura und Sicherheitskräften"

Sechzig Prozent der 100 wichtigsten russischen Führungskräfte hätten ihre Laufbahn zu Sowjetzeiten begonnen oder seien von Familien geprägt, die seinerzeit das Sagen hatten, so Schnee. Die Haupttugenden seien damals "Disziplin und Loyalität" gewesen. Rund ein Drittel dieser Elite habe einen Geheimdienst-Hintergrund: "Putins Elite ist eine explosive Mischung aus Leuten der sowjetischen Nomenklatura und den Sicherheitskräften."

Von außen sehe der Angriff auf die Ukraine "wie Wahnsinn" aus, so die Forscherin, doch innerhalb des Kreml dominiere noch das Weltbild der UdSSR: "Das machte nicht nur eine Diktatur unvermeidlich, sondern auch einen Krieg, da die Elite nach sowjetischem Muster zuversichtlich ist, dass Moskau Anspruch auf das Territorium des gesamten postsowjetischen Raums erheben kann. Um die Aggression von außen einzudämmen, braucht Russland also nicht nur einen Machtwechsel, sondern auch eine durchgreifende Säuberung."

"Liberalen sollten sich nicht länger quälen"

Es habe demnach am Ende der Sowjetunion gar keinen wirklichen Austausch der Elite gegeben, so die Behauptung von Maria Schnee, die außerdem darauf verweist, dass es in der späten UdSSR keine Protestbewegungen wie in anderen Ostblockländern gegeben habe. Vielmehr sei es damals vor allem die "untere" und "mittlere" Kaderschicht gewesen, die aus Unzufriedenheit über mangelnde Aufstiegsmöglichkeiten den Systemwechsel befördert habe.

Ein "autokratischer Rollback und ein neuer Revanchismus" seien "historisch unvermeidlich" gewesen, so Maria Schnee: "Vielleicht sollten sich die russischen Liberalen deshalb jetzt nicht mit der Frage quälen, wie sie Russland verloren haben, weil sie nie wirklich ein eigenes Russland hatten."