Von allen, für alle: Kulturherbst bietet vielfältiges Programm

"Ohne Kultur ist es still" – darauf haben die Kulturschaffenden bundesweit aufmerksam gemacht als der Corona-Virus 2020 der Kultur Auftrittsverbot erteilte. Nach einem Jahr Zwangspause starten die Kulturschaffenden im Landkreis Würzburg jetzt wieder durch: Dort beginnt am Freitag in 35 Landkreis-Gemeinden der "Kulturherbst".

Heuer besonders viele Programmpunkte und viel Neues

190 Veranstaltungen finden vom 24. September bis zum 17. Oktober statt: "So viele Rückmeldungen und tolle Ideen hat es in keinem der 30 vorangegangenen Kulturherbste gegeben. Ich hatte das Gefühl alle standen in den Startlöchern und haben sich auf ein Wiedererwachen der Kultur gefreut", sagt Michael Dröse, der als Leiter der Kreisentwicklung auch für den Kulturherbst verantwortlich ist. Ende April - etwas später als sonst - haben die Planungen begonnen. Ausstellungen, Konzerte, Lesungen, Theater und Kabarett, mit Handwerk und Kunsthandwerk, Fränkisches und Kulinarisches, Kultur und Wein, mit Tanz, Wanderungen und mittelalterliches Lagerleben sind Teil des Programms.

Von allen - für alle: Vielfalt der Kultur möglich

"Die Besonderheit: Es gibt ja kein Gremium, das eine Vorauswahl trifft. Kultur wird hier als niederschwellig aufgefasst - und das macht den Kulturherbst so bunt und vielfältig", betont Dröse. Die Veranstaltungsbeiträge werden ausschließlich von Vereinen, Organisationen und Einzelpersonen aus dem Raum Würzburg organisiert, die sowohl dem ehrenamtlichen und Laien- als auch dem professionellen Bereich angehören.

Landrat: "Chancengerechtigkeit durch Kulturangebote"

Der Landkreis ist Koordinator und Organisator - und das bereits zum 31. Mal. Mit gutem Grund, sagt Landrat Thomas Ebert: "Der Kulturherbst zeigt eindrucksvoll, dass Kulturangebote und Kultureinrichtungen offen sind für alle Altersgruppen und Menschen. Die kulturellen Aktivitäten tragen so in besonderer Weise zur Chancengerechtigkeit bei."

Das kulturelle Engagement und Angebot im ländlichen Raum hänge stark von den kommunalen Rahmenbedingungen ab, so Dröse: "Die Kulturangebote tragen neben dem Imagegewinn einer Kommune auch zur Stärkung der regionalen Identität bei." Neben den 35 Landkreis-Gemeinden laden zwei Gemeinden aus dem Nachbarlandkreis Kitzingen ein.